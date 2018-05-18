棒球》棒協明天改選理監事 採限制連記法

中信球團大老闆辜仲諒同額競選棒協理事長。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者徐正揚／台北報導〕棒球協會將於明天改選，針對外界盛傳「棒協人馬超過會員半數，每人可圈選全額理監事，改選只是走形式」，秘書長林宗成重申，改選按照國體法進行，每位會員不得圈選超過半數理監事，不清楚傳言從何而來。

林宗成強調，國體法施行細則明文規定，各單項運動協會的理監事選舉，不得採用全額連記法，而是採用限制連記法，每位會員不能圈選超過半數的理監事，「如果明天的選票上，圈選的理監事超過一半，就是無效票」。

根據棒協選舉公報，理事應選30名，登記參選38人；監事應選9名，登記參選13人。林宗成表示，根據國體法規定，棒協每位會員可圈選15位理事、4位監事，「我不曉得外面怎麼傳的，政府法令怎麼規定，我們就怎麼做」。

至於理事長，只有中信慈善基金會董事長辜仲諒參選，林宗成指出，目前會員有1641人，每位會員可代理投票1人，辜仲諒因是同額競選，得票要超過20％（329票）才能當選，明天預估超過800位會員出席。

林宗成表示，明天投票從上午10點進行到下午3點，之後立刻進行開票，預計4點左右完成，新理事長預定5月31日召開理監事會議、7月1日上任，至於棒協現有行政幹部是否留任，由新理事長全權決定。