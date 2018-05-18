出身撐竿跳世家 許德敬釜山公開賽跳過5米摘金

國立台灣體育大學新鮮人許德敬，今天在2018釜山國際撐竿跳高公開賽中，以5公尺成績奪下U20男子組冠軍M

圖為許德敬（左）與爺爺許振芳。（資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕出身「撐竿跳世家」的國立台灣體育大學新鮮人許德敬，今天在2018釜山國際撐竿跳高公開賽中，以5公尺奪下U20男子組冠軍，雖然超越亞青參賽標卻慢了一步，不過許德敬也將目標放在台灣田徑公開賽，希望能拼達標世青。

綜合媒體報導，19歲的許德敬是國立台灣體育大學新鮮人，今日他在2018釜山國際撐竿跳高公開賽中，以5公尺的成績奪下U20男子組冠軍，成為我國第20位跨過5公尺大關選手，可惜亞青田徑賽中華隊名單已經於日前出爐，慢了一步的他直呼可惜，並在賽後接受媒體訪問時提到，「三年前我就想破5公尺了，可惜受傷了！」不過對於能夠跳過5公尺還是很開心。

許德敬在今年的全大運上就曾跳出4公尺85的銀牌成績，今日的比賽中許德敬在前兩高度4公尺60與4公尺80都一跳通過，在狀態很棒的情況下決定挑戰5公尺，並順利一跳通過，雖然錯過亞青田徑賽，不過他也將目標放在接下來的台灣田徑公開賽，希望能飛越5公尺20拼達標世青。

出身撐竿跳世家的許德敬，爺爺許振芳是台灣「撐竿跳之父」，父親許弘恩也承傳衣缽，曾連拿兩次大運會金牌，撐竿跳家族在體育圈蔚為佳話。