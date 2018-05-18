韓職》王牌回來了！ 專家看維中：「很有效率的投球」

2018/05/18 20:18

王維中。 （資料照，取自NC恐龍官方臉書）

〔記者倪婉君／綜合報導〕王維中今天重返NC恐龍後，就對KT巫師繳出79球投完5局無失分的佳作，擔任韓國國家隊情蒐人員的金倫奭認為，此役可說是他對KT的復仇之戰，他也拿出很有效率的投球，「可以說是，王牌回來了!」

王維中在5日下二軍後，照韓職規定，最快應該可在14日重新登錄上一軍，但NC恐龍讓他多休息幾天，讓他今天才復出。王維中在4月11日曾對KT巫師吞下至今唯一1敗，此役也可以讓他有「復仇」的機會。

金倫奭認為，以內容來說，這場確實有做到復仇，「儘管今天球速降了一些，均速在144公里左右，但他的變速球發揮很好，投球也具攻擊性，因此有效節省投球數。」

此外，NC打線對於王牌回歸相當捧場，2局上就得到4分，也減輕王維中的心理壓力。只在到了2局下，NC一壘手史庫格斯發生接球失誤引發危機，也讓王維中在面對7棒捕手李海昌時投出保送、面臨滿壘局面。

金倫奭認為，NC教頭金卿文在2局下果斷將史庫格斯換下，整頓內野防守，讓球隊回穩，而王維中在滿壘時，以三振解決具長打能力的8棒吳太坤，更是此役最關鍵的時刻。

在度過第2局的危機後，王維中投了更多變化球，也減輕他的左肩及手肘負擔。此外，KT打線最近陷入貧打，前7戰的團隊打線率才2成41，且他們急於揮棒，讓王維中能更省力地投球。

此役也是王維中首次和捕手尹粹康搭配，展現不錯的成效，金倫奭就指出5局下兩出局一、三壘有人時，投捕之間面對KT2棒洋砲羅哈斯的策略就很好，王維中先用外角速球引誘打者出棒，接著再攻內角，還在投手丘上秀了一手跨下接球的美技，靠自己的好守備拿下第3個出局數及勝投資格。

相關關鍵字： 王維中 韓職 南韓職棒

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