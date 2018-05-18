暴雪英霸》台灣冠軍隊LM擊敗東南亞勁旅 出征6月瑞典季中賽

LM獲得3500美元冠軍獎金，將出征瑞典季中賽。（記者陳耀宗攝）

〔記者陳耀宗／綜合報導〕《暴雪英霸》HGC地平線對決總決賽今（18）日開戰，由東南亞冠軍隊Resurgence對上台灣冠軍隊伍Luna Meow，後者曾在3月亞太對決出戰中韓頂尖隊伍，此次再度代表台港澳爭取季中賽席次，此役與東南亞勁旅打得難分難捨，前四局戰成平手，但LM從第五局永恆戰場打出破口後，連下兩城，最終以4-2拿下勝利，將出征6月瑞典季中賽十二強，爭取榮耀。

台灣冠軍隊Luna Meow。（記者陳耀宗攝）

東南亞冠軍隊Resurgence。（記者陳耀宗攝）

首局地圖巨龍郡，Luna Meow前排選擇卡爾洛斯與桑雅，防止對方過激前壓，RSG則是德哈卡與精英牛頭大佬雙坦。開局LM卡爾洛斯將德哈卡丟回己陣取得首殺，隨即接連多次擊殺，連續兩波巨龍守衛掌握在手，不到10分鐘就已經將攻勢推進至下路內堡，不過瑪翼夫多次被RSG針對集火，拖緩不少LM攻勢。16分鐘LM取得第三波巨龍後，大軍壓境對方核心，成功收下首勝。

LM首局巨龍郡打出優勢。（記者陳耀宗攝）

次局蛛后之墓，LM選出李奧瑞克與喬安娜的雙坦陣，RSG則是阿薩斯與桑雅的主副坦組合，LM開局就快速清兵，轉後吃下傭兵，但RSG瓦里安嘲諷頻頻得手，率隊發起攻勢；但LM在8分鐘靠著李奧瑞克發動亡者墓地，打出0換2召喚出織網魔，攻破中上外堡，源氏開秀打出四殺，再靠著地圖BOSS與織網魔連動踏上對方內堡，17分鐘LM又靠著源氏開秀一波帶走，搗毀主堡取得二連勝。

第三局煉獄聖壇，RSG首搶卡爾洛斯並補上炸彈鼠，LM選擇以泰瑞爾與閃光破解對方陣型，RSG機智搶下塔薩達。開局LM無法擊破卡爾洛斯，RSG連搶兩波暴虐魔攻進中路內堡，14分鐘LM終於抓到落單的卡爾洛斯，召喚出暴虐魔一路打進對方核心，RSG選擇換家，又在對方撤退時反包抄打出1換4，推掉LM中路內堡，下一波RSG再取得暴虐魔，成功突破對方核心，取得首勝。

RSG在第三局展開反擊。（記者陳耀宗攝）

第四局伏斯凱亞工業區，LM再度搶下源氏與古爾丹，菲尼克斯與亞拉瑞克先後被RSG與LM選走，RSG再尾選新角凱恩登場。開局LM靠著古爾丹打得兇殘，連搶兩波保衛者，摧毀對方中上外堡，但RSG在第三波地圖機制靠著爆焰碉堡建功，打出一波0換4逆轉，靠著一台保衛者就打爆LM核心，追平比數。

第五局永恆戰場，LM首選源氏並補出迪亞布羅搭配凱恩，RSG則是泰瑞爾與精英牛頭大佬雙坦組合。開局迪亞布羅就抓到牛頭大佬，集火取得首殺，但RSG連搶兩波不朽者，將攻勢推至對方內堡，所幸LM在一波野怪爭奪集火打出0換4，吹起反攻號角，取得第三波不朽者反打一波，摧毀對方核心，取得聽牌第三勝。

第六局厄運之塔，源氏輪到RSG首搶，LM則是搶下瓦里安與瑪翼夫，RSG再拿出致勝局的爆焰搭配阿薩斯組成前排。開局LM頻頻以團隊連動累積擊殺數，搶下優勢祭壇數與地圖BOSS，完全控制地圖視野，核心差距更來到28比13，但12分鐘雙方在下路祭壇交火，RSG展開反攻打出2換4，連取兩座祭壇與BOSS，將核心差距來到10比7，17分鐘兩邊在下路開戰，LM成功反打1換4，再吃下關鍵BOSS，成功將對方核心歸零，取得第四勝，進軍瑞典十二強季中賽。

位於瑞典的季中賽將於6月9日開打，十二強代表將被分為兩隊，首先進行單循環賽制，每組前四強將晉級下一輪賽事，台灣代表隊LM將被分至B組，同組的還包括Team Dignitas、CE、Tempest、HerosHearth Esports、Method，他們首戰將對上歐洲勁旅HerosHearth Esports。

RSG獲得1500美元亞軍獎金。（記者陳耀宗攝）