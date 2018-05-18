中職》今年統一吃定富邦關鍵 由蔗總來揭密

統一先發投手羅里奇。（記者王藝菘攝）

〔記者羅志朋／新北報導〕統一獅今年完全吃定富邦悍將!獅隊今天全場狂敲23安，最終以16:5大勝悍將，取得對戰10連勝，本季對戰12勝1敗，有機會追平2008年La new熊對中信鯨13連勝的聯盟紀錄。

去年獅隊對悍將19勝21敗，對戰勝率不到5成，風水輪流轉，為什麼今年打悍將如此順手?獅隊總教練黃甘霖說，「去年對富邦打不順，今年有特別研究對方投捕、打擊，選手對他們，比對其他兩隊還有自信，每個人感覺狀況變得特別好，所以對他們要盡量贏。」

獅隊先發洋投羅里奇投6局被敲5安失1分，生涯前9場登板都是優質先發，拿下本季第5勝和單場MVP，與克恩三世、伍鐸並列聯盟第一，防禦率2.41獨居第一。羅里奇開玩笑表示，對悍將打擊特別順手，所以要多贏幾場，彌補對桃猿輸多贏少；本季獅對對桃猿3勝9敗落居下風。

反觀悍將洋投羅力，先發3.1局被敲9安，失6分都是責失苦吞本季第3敗，防禦率升至3.82，同時中斷連續33.1局無四死球，中職生涯累積134場先發，僅第6度投不滿4局被KO退場。

「這場我的狀況真的很不理想。」羅力說，身體狀況無恙，但很多球投太甜挨打，為此他感到非常自責，希望下一場馬上討回來；對於黃甘霖提到，獅隊有特別研究悍將投捕，不過羅力認為，不覺得配球有被對手掌握，單純是控球沒到位。

獅隊先發9棒都擊出安打，吳桀睿單場敲5安，唐肇廷貢獻4安，陳鏞基灌進5分打點，用兇猛打擊火力掩護羅里奇奪勝投。

富邦先發投手羅力。（記者王藝菘攝）

統一高國慶。（記者王藝菘攝）

統一先吳桀睿單場5安。（記者王藝菘攝）

統一陳鏞基灌進5分打點。（記者王藝菘攝）