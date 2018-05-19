NBA》季後賽外線13投2中 柯瑞：信心滿滿照投不誤

柯瑞歸隊後攻守表現欠佳。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕勇士主力射手柯瑞（Stephen Curry）傷癒歸隊後手感不佳，防守也成為對手刻意猛攻的突破點，面對低迷近況的掙扎，柯瑞表示自己並不擔憂、也不會因此影響出手信心，隊友杜蘭特（Kevin Durant）也力挺柯瑞是最棒射手、不擔心柯瑞。

「之前都有過外線11投0中了，不管手感如何，我下一球都照投不誤、依舊信心滿滿相信我會投進。」柯瑞說，強調近2戰外線13投2中並不影響他的出手信心，「我能在練球和比賽時作些調整、找到節奏，看著自己把球投進、調整投籃機制，我從來都不會對自己失去信心，這件事永不改變。」

除了進攻表現不佳，柯瑞也成了對手鎖定的防守突破點，近2戰火箭針對柯瑞策動23次單打進攻，是柯瑞近4年不論在季後賽或例行賽都不曾遭遇的猛攻，火箭在柯瑞擔任主要防守者的對位合計15投7中，柯瑞表示被對手當成進攻突破點並不陌生，因為自己在隊上身材相對矮小，會繼續調整因應。

對於近況低迷、球隊輸球被扳平，柯瑞除了強調自己完全健康，也言明不需要再被提醒自己第二戰表現不佳，「這並不會改變我看待這個系列賽的態度、我需要做的事也一樣，投籃表現不好、我就搞定它，就算第三戰還是投不進，下一場我一樣繼續投，用對的企圖心、對的方法準備比賽，事情終究能如我所願。」柯瑞說。

隊友KD也發聲力挺柯瑞，強調雖然過去幾天柯瑞手感不佳，但他一點也不擔心柯瑞，「我對他的進攻能力深具信心，談到投籃，我敢說他是最棒的射手，這我之前早就講過了，他是有史以來最棒的射手，我對他有信心、我想我們都對他有信心。」杜蘭特表示。

談到攻守表現的調整策略，柯瑞表示得激發出自己的潛力，因為對手會繼續針對他進攻，「我得對自己有信心，我的隊友都對我有信心、相信我會把我該做的事做好，所以我從來都不擔心，因為我知道我付出了多少努力，這並不是一種錯誤的自我感覺良好，我知道我有多努力練球。」柯瑞說。

KD力挺柯瑞是最佳射手，不需為他操心。（資料照，法新社）