NBA》甫獲隊史首支狀元籤 太陽總管：開放交易

太陽獲得隊史首支選秀狀元籤。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕本季戰績墊底的太陽獲得選秀狀元籤，總管麥克唐納（Ryan McDonough）原本不打算當成交易籌碼，但近日受訪時又改口，若有夠格交易能幫助球隊成長，願意送出狀元籤作為交換。

太陽本季例行賽戰績21勝61敗慘當爐主，本週喜獲隊史首支選秀狀元籤後，總管麥克唐納向媒體表示，球隊不太可能會把選秀狀元籤當成交易籌碼，但今天受訪時修正說法，表示球隊目前抱持開放態度，如果有情投意合的提案，用選秀狀元籤去換後段選秀籤、或是有價值的聯盟老將並非不可能。

「我們很樂意談、當然會考慮，隨著選秀日慢慢靠近，我們有的資訊會比現在更多，會有很多試訓、面試、體檢流程，所以我們完全開放談判交涉。」總管麥克唐納說，「環顧聯盟有這麼多老鳥，我們也許會想用選秀籤交易過來也說不定，不止是狀元籤而已，所以這個月我們有得忙啦。」

太陽目前擁有極佳選秀優勢，前2輪擁有4支選秀籤，包含首輪第1、第16順位，次輪第31、第59順位，總管麥克唐納表示球隊目前最缺的是控球後衛，但補強方式並不限於選秀，也會考慮自由球員、交易等其他途徑，期盼球隊下季能大幅進步，因為重建超過3年將大大傷害球隊文化。