LPGA Kingsmill錦標賽》第2回合因雨未全數完賽 田仁智暫居領先（影音）

田仁智。（資料照，取自LPGA網站）

〔記者趙新天／綜合報導〕美國LPGA Kingsmill錦標賽今天進行第2回合，但受雷雨影響未能全數完賽，目前南韓田仁智以總計131桿躍居領先。

在維吉尼亞州威廉斯堡舉行的Kingsmill錦標賽，遇上連雨勢，第2回合一大早就因連夜降雨場地整備不及，出發時間延後1小時。雖然當地上午到中午過後天氣穩定，讓上午班選手得以完成比賽，但戰至下午3時32分，又因為雷雨系統逼近，鳴號停賽了1個多小時。接近5時才恢復比賽，一路打到7時25分，場地狀況實在不佳，比賽被迫休兵，仍有60名選手要在當地週六清晨進行第2回合補賽。

到停賽時，領先者是田仁智，她打下6個博蒂、1個柏忌的66桿，總計131桿保有1桿領先優勢。打出65桿的美國選手恩絲特，和繳出66桿的日本新秀畑岡奈紗，目前同以132桿並列第2。尹天琪和艾莉雅則是133桿並列第4。

參賽台灣女將今天只有曾雅妮較早打完，受最後兩洞連續柏忌影響，妮妮以3個博蒂、4個柏忌的72桿完賽，總計141桿目前並列59名。龔怡萍還有兩洞要補賽，目前總計低於標準桿2桿。錢珮芸只打了12洞，總計高於標準桿1桿，徐薇淩則是高於標準桿3桿。



因雨場地狀況不佳比賽被迫休兵：