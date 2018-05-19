NBA》火箭不搶詹皇？ 美球評爆：首要任務是留住「他」

詹姆斯。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕騎士一哥「詹皇」詹姆斯（LeBron James） 今年夏天將成為自由球員，未來動向也備受關注，而正在與衛冕軍爭西部冠軍的火箭，原被認為是詹皇今夏可能的下家之一，不過ESPN知名球評史密斯（Stephen A. Smith）今卻指出，火箭根本無意加入今夏的「搶詹大戰」，如何跟今夏也要成為自由球員的保羅（Chris Paul） 才是首要任務。

史密斯說，「已經有人告訴我，火箭今夏無意追逐詹姆斯，他們的重心擺在如何留住現在的核心陣容以及跟續約保羅上。」

火箭本季氣勢銳不可擋，例行賽拿下聯盟最多的65勝，包括一波17連勝，「雙核心」哈登和保羅切入破壞力強大，也製造給隊友大量的外線空檔，本季火箭例行賽場均可轟進15.3、季後賽14.1個三分球，皆高居聯盟第一，西部冠軍系列賽以強勢扳平衛冕軍勇士。

雖然目前這些只是史密斯的說法，不過「雙核心」的成功運作，的確可能成為火箭不加入「搶詹大戰」的原因，不過更重要的是，火箭的薪資空間恐怕也難以負擔詹皇的天價高薪，若真的想號召詹皇，不但得放棄一些重要的輪替球員，甚至可能還需要詹皇降薪才行。

火箭例行賽拿下聯盟最多的65勝，「雙巨頭」哈登（左）、保羅（右）攻守戰力出色，球隊三分球攻勢，將是火箭擊垮衛冕軍最大的利器。（資料照）