MLB》史崔利繳優質先發 馬林魚完封國聯龍頭勇士

史崔利繳優質先發。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕馬林魚做客勇士的3連戰首戰，靠著先發投手史崔利（Dan Straily）先發7局僅被擊出3支安打，飆出6次三振無失分「優質先發」帶領下，與8、９局接替投球的巴拉克洛（Kyle Barraclough）、齊格勒（Brad Ziegler）三人聯手以2：0完封聯盟國聯龍頭勇士。

此役勇士全場僅在第1及第4局攻佔得點圈，首局勇士靠著保送及安打，在2出局後攻佔1、2壘，不過第5棒的佛勞爾斯（Tyler Flowers）2壘平飛球遭接殺。另外在4局時，勇士靠著2個保送及安打，1出局攻佔滿壘，不過史崔利穩住陣腳先三振重砲手包提斯塔（Jose Bautista），再讓卡馬戈（Johan Camargo）擊出中外野飛球出局，勇士無法攻下分數。

勇士投手群今天同樣表現亮眼，全場也僅讓馬林魚在6局有攻佔得點圈，先發投手威斯勒（Matt Wisler）在1出局後，先被普拉多（Martin Prado）擊出1壘安打，再讓瑞爾穆托（J.T. Realmuto）擊出3壘安打帶有1分打點，下棒卡斯楚（Starlin Castro）也補上2壘安打送回瑞爾穆托，馬林魚攻下2分。

史崔利優質先發奪下本季第2勝，威斯勒則吞下本季首敗，馬林魚守護神齊格勒則拿下本季第8次救援成功。

瑞爾穆托擊出致勝三壘安打。（歐新社）