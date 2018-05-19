棒球》棒協今天進行改選 辜仲諒挑戰棒協龍頭

棒協今天改選，會員排隊等待投票。（記者徐正揚攝）

〔記者徐正揚／台北報導〕棒球協會今天改選理監事，投票作業從上午10點進行到下午3點，理事長只有中信慈善基金會董事長辜仲諒登記參選，只要得票數超過20％的門檻，就能成為首位具有職棒球隊老闆身分的理事長。

棒協秘書長林宗成指出，個人與團體會員共1641票，每位會員可代理投票1人，本屆理事長首次採用會員直接選舉，辜仲諒因是同額競選，至少要拿329票才能當選，若得票沒超過總票數20％，將改由理事推選。

理監事選舉採用限制連記法，每位會員不能圈選超過半數的理監事，根據棒協選舉公報，理事應選30名、登記參選38人，監事應選9名、登記參選13人，每位會員可圈選15位理事、4位監事，下午3點投票截止後立刻進行開票，預計4點左右完成。

棒協從昨晚就開始布置投票所，現場設置12個圈選處，3個投票箱各為理事長、理事、監事，上午10點不到已經有會員在投票所入口排隊等待投票。

棒協今天改選，會員排隊等待投票。（記者徐正揚攝）

棒協今天改選，選務人員在律師見證下，再次確認工作事項。（記者徐正揚攝）

棒協選務小組召集人許順益（左）清點選票。（記者徐正揚攝）

棒協今天改選，投票所設置理事長（左起）、理事、監事共3個投票箱。（記者徐正揚攝）

棒協今天改選，選票分為理事長（藍色）、理事（紅色）、監事（綠色）共3種。（記者徐正揚攝）

棒協改選投票現場，有新會員對只設1個入口必須排隊感到不滿。（記者徐正揚攝）