NBA》網友酸新節目全靠ESPN 老大霸氣回擊

「老大」布萊恩。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕傳奇球星「老大」布萊恩（Kobe Bryant）日前與ESPN合作，開設新節目《細節（Detail）》大獲好評，今日有網友在推特嗆布萊恩的新節目一定都不是他的點子，成功釣出布萊恩本人霸氣回擊。

《細節》是布萊恩在ESPN的新節目，節目中布萊恩會分析許多比賽細節，日前節目中布萊恩還分析了「如何守住詹姆斯（Lebron James）」，在網路上大獲好評。

在東部冠軍賽中塞爾提克菜鳥探花塔圖姆（Jason Tatum）表現亮眼，讓布萊恩表示，他新的一集節目要來分析塔圖姆及塞爾提克的比賽。消息一出有位美國網友在推特嗆：「這些點子一定都不是你想的，都是ESPN想的。」

此留言被布萊恩看到後，在動態回擊：「為什麼？難道我沒能力獨自提出企劃及想點子嗎？」動態後方標住了由他親自策劃並拿下奧斯卡獎的作品《親愛的籃球（Dear Basketball）》霸氣回擊網友。

成功釣出布萊恩本人霸氣回擊後，該名網友也馬上解釋他那句話並不是有意的，而布萊恩也以幽默回應來化解尷尬，在自己動態寫到：「除了我以前還在打球時，覺得ESPN是邪惡的企業，現在我覺得他們很很好的合作夥伴。」ESPN在布萊恩還是球員時，時常會撰寫文章來攻擊他，當時布萊恩曾說：「ESPN都是一群白痴。」

布萊恩官方推特。