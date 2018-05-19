MLB》艾倫納多日常！ 界外區跪地長傳超美技刺殺（影音）

〔體育中心／綜合報導〕連五屆國聯金手套獎的守備功力令人嘆為觀止！洛磯明星三壘手艾倫納多（Nolan Arenado）今在比賽中美技沒收邊線安打，在界外區跪地長傳一壘刺殺打者，展現過人臂力與守備功夫完成「美技日常」。

洛磯今作客巨人主場，由年輕左投弗里蘭（Kyle Freeland）掛帥先發，3局下巨人湯姆林森（Kelby Tomlinson）率先上場打擊，0好2壞時出棒掃成三壘邊線強勁滾地球，有機會形成車布邊安打，卻被洛磯金手套三壘手艾倫納多美技撲接擋下，在界外區右膝跪地直接長傳一壘完成刺殺，當時跑者離一壘還有至少3步以上的距離。

艾倫納多的超級美技隨後火速登上大聯盟官網首頁，記者形容如此美技守備解釋了為何艾倫納多擁有個人專屬的「艾倫納多日常」社群標籤，也再次彰顯連5年稱霸國聯金手套獎的優異守備功夫，場邊主播也驚嘆到底要有多強才能做到這樣的美技守備，難以置信艾倫納多竟然能跪在地上傳球，解決巨人隊上跑最快球員之一的湯姆林森。

艾倫納多此役打擊4支2另有1保送，跑回球隊的2分，洛磯戴斯蒙（Ian Desmond）、布雷克蒙（Charlie Blackmon）同場開轟貢獻6分打點，洛磯以6：1贏球。