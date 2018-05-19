MLB》摩頓開季全勝登勝投王 太空人氣走印地安人（影音）

〔體育中心／綜合報導〕太空人34歲先發摩頓（Charlie Morton）維持高檔表現，今對印地安人先發7局送出8K只失1分，坎普（Tony Kemp）擊出適時二壘打送回超前分，助太空人以4：1擊敗印地安人，摩頓收下本季第6勝並列美聯勝投王，開季至今未嘗敗績。

太空人核彈頭史普林格（George Springer）3局下擊出陽春砲，太空人以1：0一路領先至6局結束，7局上印地安人重砲英卡納西恩（Edwin Encarnacion）開轟追平，7局下印第安人先發克萊文傑（Mike Clevinger）開局連2保送，坎普擊出右外野邊線長打，因球迷干擾形成場地二壘打帶有1分打點，太空人隨後續添分數以4：1贏球。

摩頓上役對遊騎兵先發7局飆出生涯單場最高14K，今在主場延續高檔表現，前6局一分未失、曾連續解決10位打者，7局上挨轟失掉本場唯一一分，用106球投完7局送出8K，只被擊出4支安打，因陽春砲責失1分，繳出優質先發又獲打線支援摘下勝投，開季至今先發9場狂掃6勝0敗。

摩頓開季6勝0敗，並列美聯勝投王。（法新社）

坎普擊出致勝超前二壘打。（美聯社）

摩頓賽後表示自己今天投了很多很棒的球，一些投得很糟的球也逃過一截，稱讚是全隊一起贏下勝利。摩頓今天摘下勝投後並列美聯勝投王，防禦率下修1.94排名美聯第三低。自去年9月15日至今12場先發狂掃9勝0敗，期間防禦率1.95。

太空人今天得點圈有人打擊率僅10支1，是坎普在7局下敲出，當時坎普掃出右外野邊線落地安打，但有太空人球迷伸手試圖撈球，被裁判判定為球迷干擾形成場地二壘安打，該名男性球迷慘遭場邊狂噓，也被坐在旁邊的老婆痛罵。