LOL MSI》中國RNG橫掃歐洲FNC 劍指隊史首座MSI冠軍

RNG隊史首度闖進MSI總決賽。（取自LOL Esports flickr）

〔記者陳耀宗／綜合報導〕《英雄聯盟》MSI季中邀請賽昨（18）日進行四強賽首場賽事，由中國RNG對決歐洲Fnatic，儘管前者以三連勝晉級總決賽，但端看過程並未如帳面般輕鬆，FNC在三局前期都有取得優勢，但RNG總是能夾到中期靠「小狗」Uzi發育出關，利用地圖視野展開反攻，這也是台灣選手Karsa除了IEM賽事外，首次能在官辦世界賽中打進決賽。

賽後，RNG全員接受中國媒體《PentaQ》採訪，首先Karsa理所當然被問到與老東家有關問題，若真的能在決賽遇到閃電狼會有什麼感想？對此，Karsa表示，這是他第三屆參加MSI，以前從來沒打進決賽，所以特別開心，如果能遇到閃電狼也會想辦法贏過對方。

Karsa第二局操作的札克在滿是敵營的巴龍池搶下巴龍，幫助隊伍吹起反攻號角，談到這點，他表示因為隊伍前期失誤較多，導致他們必須搶龍的局面，但搶龍當下他反而是比較沒有壓力的。

中路Xiaohu本屆MSI多半選擇輔助型英雄卡瑪或是可以控場的馬爾札哈，但他在首局選出重製後的刺客角伊瑞莉雅，他話說得精簡：「淘汰賽需要多準備一些不一樣的東西。」至於為何選出此角？小虎認為，這支英雄可以限制塔莉雅的遊走，操作起來比較有自信，所以就選了。

最後，打下一場又一場勝仗的「小狗」Uzi談到被「小王子」Rekkles拿下五連殺，甚至他自己都還沒拿過的感想，Uzi笑說：「我還是很開心的吧，因為那波我們也能感受到我們要輸了，然後他拿到五殺，其實我還是很開心的，心態也很穩吧，然後在看能不能被他們一波，沒有被一波完美心態也還是比較穩定的吧。」

RNG直落三橫掃FNC後，挺進將在20日展開的總決賽，創下隊史最佳成績，MSI開辦四屆賽事以來，RNG曾在2016年代表中國LPL賽區出征MSI，當時RNG在四強賽以1比3落敗給SKT，SKT也拿下該年冠軍，加上當時小狗並不在陣中，今年確實是RNG奪冠機會相當濃厚的一年。

MSI四強暨總決賽選在巴黎天頂體育館舉行。（取自LOL Esports flickr）