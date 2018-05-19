NBA》湯斯跟灰狼傳不合？ 「他們」搞笑在推特上搶人

湯斯被傳出與灰狼不合。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕睽違14年後，本季終於重返闊別多時季後賽的明尼蘇達灰狼，日前才傳出可能會交易2014狀元郎A.威金斯（A.Wiggins），今天美國記者又爆料，另一位狀元湯斯（Karl-Anthony Towns）也與灰狼關係緊張，也陷入交易傳聞之中。

兩名NBA的知名記者Brian Windhorst和Zach Lowe今在節目中透露，灰狼高層與當家球星湯斯的關係已經降到冰點。

「我不認為鵜鶘會放任A.戴維斯（Anthony Davis）往別的地方去，但Karl（湯斯）可就不一定了。」 Windhorst在談到今夏的交易時說道。而 Lowe也補充表示，今年夏天明尼蘇達灰狼隊恐怕會有大事發生，畢竟現在球隊內部關係似乎並不好。

灰狼隊在時隔14年之後，好不容易在J.巴特勒（Jimmy Butler）和湯斯的帶領下重返季後賽，不過湯斯斯和球隊之間關係緊張的傳聞卻在休賽期間不脛而走，就在灰狼季後賽首輪遭火箭淘汰後，灰狼教練團經歷人事地震，裁掉三名職員，而其中一位竟是與湯斯的陪練教練。

值得一提的是，就在美媒爆料湯斯與球隊不和的新聞出來後，立刻引起了眾人關注，當然也包括一些賽季已經提前結束的球員們。

湯斯被交易到公牛的前隊友拉文（Zach LaVine）就先分享了相關的新聞，而太陽射手布克（Devin Booker）不但也同樣轉發了新聞，還PS了一張湯斯身著鳳凰城太陽隊球衣的照片，試圖來招募他加盟，而拉文看到也馬上把太陽球衣畫掉寫上「公牛」搞笑加入搶人大戰，讓球迷都笑翻。



太陽後衛布克在推特上傳了一張湯斯身著自己太陽1號球衣的照片。（取自布克推特）

公牛拉文也在推特在推特上傳了同一張照片，不過搞笑的塗掉隊名和號碼改成公牛8號。（取自拉文推特）