NBA》不想被國王挑中？ 歐陸天才：下季不一定會打NBA

東契奇被視為NBA選秀狀元大熱門，不過今天受訪時卻表示自己下季不一定會打NBA。（路透社）

〔體育中心／綜合報導〕才19歲的斯洛維尼亞新星東契奇（Luka Doncic）在歐洲聯賽就成為主力球員，除了席捲歐洲，也是今年NBA狀元大熱門，不過他今在受訪時卻突然表示，自己下季還並不一定會登陸NBA，引發眾人的臆測，而他的經紀人則趕緊出面替他澄清。

「我不確定這是否會是我在歐洲聯賽的最後兩場比賽，」東契奇之前受訪時說道，「我們還沒有做出最後決定，可能等到這個賽季結束之後吧。」

身為本季狀元大熱門的東契奇，有很大可能會被國王以榜眼簽選中，也讓許多人猜測，他這一番話的目的是不希望在選秀會被國王挑中。

不過他的經紀人達菲（Bill Duffy）在受訪時趕緊為他澄清，表示東契奇的言論並非針對國王，並強調東契奇不會用留在歐洲打球作來威脅連盟讓他挑選心儀的球隊。

「東契奇從來沒有對任何一支NBA球隊表達過什麼有特別的想法。」Duffy說道。

身高201公分的東契奇主要打2、3號位，去年九月，他和現役NBA球星卓吉奇（Goran Dragic）聯手，帶領斯洛維尼亞奪下隊史首座歐錦賽冠軍，並入選最佳陣容，被認為是盧比歐（Ricky Rubio）之後歐洲下一個天才球員，也被看好是今年NBA狀元熱門人選之一。

而他在今天四強賽中攻下全隊最高的16分，外帶7籃板、2助攻和1抄截，也幫助皇家馬德里以92：83擊敗莫斯科中央陸軍，挺進歐洲聯賽冠軍戰。

東契奇在歐冠四強賽繳出全隊最高16分，率皇馬挺進決賽。（法新社）