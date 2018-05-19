LOL MSI》閃電狼今晚挑戰南韓KZ 力破國際賽BO5全敗魔咒

閃電狼今晚將要迎戰KZ，力圖達成隊伍首次闖入MSI決賽紀錄。（取自LOL Esports flickr）

〔記者陳耀宗／綜合報導〕《英雄聯盟》2018 MSI季中邀請賽今（19）晚六點將進行第二場四強賽，由台灣戰隊閃電狼迎戰南韓KING-ZONE DragonX，閃電狼在小組賽打出七勝四敗成績，已創隊史紀錄，但如同陣中明星輔助SwordArT受訪時所說，畢竟只是小組賽，還得在四強的五戰贏下三場才行。儘管閃電狼在小組賽對戰KZ兩戰均勝，為所有戰隊之最，但BO5將更考驗兩隊的BP及戰術深度。

閃電狼是台港澳LMS賽區過去兩年半以來最具主宰力的戰隊，連續奪下五座季賽冠軍，其中包括近三年的春季冠軍，也讓他們自2016年起連續出戰三屆MSI季中賽。

閃電狼在2016季中賽小組賽打出不俗成績，以六勝四敗成績挺進四強賽，他們在小組賽對上歐洲G2、南韓SKT、土耳其SUP都打出全勝戰績，但對上北美CLG與RNG則是兩戰全敗。不過閃電狼在四強戰以1比3再度輸給CLG，止步四強。

有一插曲是，當時閃電狼輔助選手SwordArT在擊敗歐洲G2的賽後訪問時，脫口說出：「我覺得CLG是除了外卡以外最爛的一隊」，但閃電狼在該屆MSI合計輸給CLG五場比賽，著實令人尷尬，或許也是當年的口誤，讓近年來蛇蛇的訪問回應日漸成熟，上週小組賽拿到六連勝時，他還表示，希望不要全勝，怕他們會膨脹。

隔年閃電狼再度代表LMS賽區出征季中賽，2017年首創入圍賽制，閃電狼與北美TSM都從入圍賽第二輪打起，而兩隊也都扮演好稱職守門員，攜手闖入小組賽，更在小組賽均打出四勝六敗平局，最終靠加賽贏過TSM，闖入四強賽，但最終還是遭SKT以3比0橫掃出局。

總計，近年來閃電狼雖然在BO1賽事都能取得不俗成績，但只要是打五戰三勝賽制，閃電狼還尚未證明實力過，包括2015全球總決賽八強以1比3輸給歐洲OC以及近兩屆MSI輸給CLG與SKT，閃電狼合計只拿下2局勝場。

本次閃電狼的對手KZ是南韓賽區去年崛起的隊伍，當時還叫做Longzhu Gaming，陣中除了Peanut、Khan以外，中野及下路雙人組都是自2016年底加入隊伍，他們在2017夏季賽打出風采，決賽3比1擊敗SKT以第一種子資格挺進世界賽，可惜在八強被經驗老道的三星戰隊SSG擊敗。

去年底LZ贊助商易主改名為KING-ZONE DragonX，在加入「小花生」後，他們再度宰制LCK賽區，踢掉連續三年代表出征MSI的SKT取而代之，小組賽卻只打出六勝四敗，其中更輸給閃電狼兩次，成績只能說是差強人意。

有趣的是，資深當家射手PraY參與職業賽事已有多年資歷，卻遲遲過不了台灣戰隊，最早2012年待在NaJin Sword，當年世界賽八強輸給TPA台北暗殺星；2015世界賽小組賽他待在KOO Tigers，與閃電狼分在同一組，對戰成績0比2，加上今年MSI小組賽二連敗，對戰台灣戰隊成績只能用慘澹來形容。

PraY生涯對戰閃電狼零勝四敗。（取自LOL Esports flickr）

對閃電狼來說，今年MSI的確是觸及冠軍金盃最有機會的一年，但須先在今晚迎戰KZ戰隊，不論是誰贏下比賽，都將在總冠軍賽挑戰中國RNG，RNG雖然小組賽前五戰僅兩勝三敗，但隨後調整狀態，包括四強賽在內，拉出一波九連勝，將是本屆劍指冠軍的最有力競爭者。

RNG今年MSI目前創下九連勝紀錄。（取自LOL Esports flickr）