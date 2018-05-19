網球》喬帥逆轉射日 羅馬紅土4強對決蠻牛

喬科維奇首闖4強是本季個人最佳成績。（法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕男子名人系列的羅馬網賽，單打4強上演龍爭虎鬥！東山再起的塞爾維亞前世界球王喬科維奇（Novak Djokovic），3盤大逆轉日本「網球王子」錦織圭後，台灣時間今晚約9點，即將與西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）上演生涯第51次對決，力拚單打決賽門票。

強碰同樣傷癒復出的錦織圭，喬帥撐過2小時21分的3盤大戰，最終挾2：6、6：1、6：3驚險「射日」，喬帥締造對戰12連勝，首闖4強也是本季個人最佳成績，只不過下個對手很難纏，正是擅長紅土作戰的左手拍納達爾，賽史4冠王的喬帥說：「面對他絕對是個巨大的挑戰，但我會接受這個考驗，但我需要多休息。」

喬、納雙雄生涯對戰50次，喬帥26勝24負稍佔上風，且兩人自2005至2015年，等於霸佔了11年的羅馬名人賽冠軍，喬帥說：「這肯定是場紅土的終極挑戰，要想在這樣的場地打敗納達爾非常困難，但我以前曾經完成過。」至於先前才横掃蒙地卡羅名人賽、巴塞隆納、完成背靠背「雙11冠」歷史紀錄的「蠻牛」，儘管上週馬德里名人賽8強爆冷受挫，本週捲土重來納達爾仍信心滿滿：「喬科維奇是位偉大選手，我會全力以赴，想辦法再度擊敗他。」

錦織圭。（法新社）

納達爾。（歐新社）