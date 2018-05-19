羽球》「黃金男雙」蔡佳欣牧德盃試身手 樂見企業投入體育

牧德盃企業排名賽今在台北體育館點燃戰火。（記者粘藐云攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕第3屆牧德盃企業羽球排名賽今在台北體育館開打，共有53家企業共襄盛舉，且報名費將捐出做公益，我國雙打名將蔡佳欣、李勝木今也投入VIP組賽事，以球會友。

曾高居世界排名第3的我國黃金男雙蔡佳欣／李勝木今投入牧德盃賽事，已經退役並擔任教練蔡佳欣表示，很高興看到有更多企業願意投入運動，卸下球員身分，讓他能更自在的享受球場上的一切，「現在懂得放鬆，過去當球員都有不能輸的壓力。」已經35歲的他，也確定高掛球鞋，他表示，要懂得放下才會有下一步，未來希望將所學傳承給後輩。

牧德科技董事長汪光夏表示，每年約有2000多位體優生畢業，但能繼續在運動領域發光發熱的選手有限，他認為沒有好的工作機會，讓大家對於投入體育運動覺得猶豫，也會影響國內的體育發展，他希望藉由牧德盃推動企業投入運動，讓更多企業願意晉用體優生。

土地銀行董事長凌忠嫄今也率領土銀球員出席，她表示，目前公司內部不少員工都是運動員退役，工作態度、抗壓性都非常好，也期待未來能把更多優秀的運動員留在企業服務。

土銀董事長凌忠嫄（左）送上土銀球員簽名球。（記者粘藐云攝）

合庫球員蔡佳欣今出席牧德盃。（記者粘藐云攝）

牧德盃企業排名賽今在台北體育館點燃戰火。（記者粘藐云攝）

牧德盃企業排名賽今在台北體育館點燃戰火。（記者粘藐云攝）