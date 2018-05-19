高球》富邦仰德長春日巡賽第2回合 盧建順三柏忌誤事並列第3

泰國名將馬克森在第9洞沙坑順利脫困。這洞他打下博蒂。（記者趙新天攝）

〔記者趙新天／新北林口報導〕富邦仰德長春日巡賽今天下午打完第2回合，原本領先的台灣名將盧建順，在第7洞苦吞三柏忌，影響大局，他以72桿完賽，總計138桿和業餘好手王偉軒並列第3。泰國好手搶佔前兩名，馬克森以134桿躍居領先，瓦拉川137桿居次。

在林口球場舉行的富邦仰德長春日巡賽，今天進入推進日，領先組競爭激烈，盧建順、馬克森和米諾沙都曾經領先過。

盧建順這回合在4個5桿長洞都抓博蒂，第1洞出發就抓小鳥，擴大到兩桿優勢。沒想到第6洞開球打進左側樹林，先吞柏忌，接著第7洞開球又偏左出界，罰桿再打，花了4桿才上果嶺，30呎的距離盧建順推了3推，7桿才打完這洞，苦吞三柏忌，這兩洞損失4桿，一下子掉到前5名之外。

此時馬克森已有兩桿進帳，躍居領先。戰至第9洞，菲律賓名將米諾沙從果嶺邊短切進洞打下老鷹，第10洞再賺博蒂，也衝上並列領先。

但最後能坐穩首席的仍是馬克森，他以5個博蒂、無柏忌的67桿完賽，總計134桿獨走。米諾沙打到第12洞開球偏右彈出界外，挨了雙柏忌，最後71桿完賽總計139桿，排名下滑到第5名。

盧建順從第9洞起，5桿長洞努力捕回3隻小鳥，回到平盤。反倒是前幾組的泰國好手瓦拉川靜靜地往上竄，他打出4個博蒂、無柏忌的68桿，以總計137桿暫居第2。瓦拉川今天在第9洞兩桿攻到果嶺左側的樹根下，他跟同組的金鍾德和羽川豐描述球的位置似有「火蟻窩」，想依規則免罰脫離，找來裁判細看之後，不確定是否為火蟻，仍判定可以免罰脫離，瓦拉川受此判決之惠，這洞救平標準桿。明天最後決戰，馬克森、瓦拉川和盧建順將在領先組爭冠軍，出發時間是上午9時40分。盧建順說：「4桿之差還好啦，明天再拚一下，如果那兩洞開球不要失誤，現在搞不好成績更好。」

受邀參賽的業餘青少年球員，以亞運國手王偉軒成績好，今天他打出66桿，以138桿和盧建順並列第3。由於這場比賽是長春賽事，業餘青少年選手不列計正式排名。王偉軒從第9洞起連著打下1個老鷹、3個博蒂，是今天最精彩的一段比賽。

盧建順第2回合只打出72桿，總計138桿並列第3名。（記者趙新天攝）

富邦仰德長春日巡賽第2回合，馬克森以134桿躍居領先。（記者趙新天攝）

菲律賓好手八諾沙在第9洞短切進洞打下老鷹，豎起大拇指為自己的表現按讚。（記者趙新天攝）

米諾沙（左）打下老鷹，開心地與老友盧建順碰拳慶祝。（記者趙新天攝）

泰國好手瓦拉川（右起）和同組的金鍾德、羽川豐一起研究球位附近究竟是不是火蟻出沒。（記者趙新天攝）

馬克森在第14洞推進博蒂。（記者趙新天攝）