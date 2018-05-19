籃球》公館商圈封街鬥牛！達欣球員現身力挺

（左起）達欣球員黃鎮、張家榮、林宜輝今現身公館商圈與民眾鬥牛。（記者粘藐云攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕台北公館商圈今舉行「公館街頭籃球爭霸戰」，為台北市首場封街三對三鬥牛賽，邀請達欣球員林宜輝、黃鎮以及張家榮與現場民眾同樂，體驗在大馬路上打球的快感。

師大畢業的林宜輝對於公館商圈不陌生，他說：「在這裡生活8年，覺得這裡生活機能很好，能逛街也有很多美食，現在還可以帶小孩來這裡的自來水公園玩水。」

這場鬥牛賽最後由黃鎮領軍的紫隊以6：4擊敗張家榮帶領的黃隊，黃鎮表示，過去比較少有機會來公館商圈，但這次體驗過後，發現這裡店家很多、很熱鬧，加上相當年輕化，未來也會多來走走。

難得和球迷一同在大馬路上鬥牛，張家榮表示，這經驗很難得，已經很久沒在正中午在戶外打球，非常熱血。

公館商圈之後將陸續推出優惠活動，詳細內容請見台北市商業處粉絲團：https://www.facebook.com/tcooc/

達欣球員黃鎮（右３）、張家榮（左３）、林宜輝（中）今現身公館商圈與民眾鬥牛。（記者粘藐云攝）

達欣球員黃鎮、張家榮、林宜輝今出席公館商圈活動與民眾鬥牛。（記者粘藐云攝）

黃鎮。（記者粘藐云攝）



林宜輝。（記者粘藐云攝）

