棒協第12屆理事當選名單 彭誠浩、蘇泰安入列

獅隊領隊蘇泰安。（統一獅隊提供）
理事票數。（記者羅志朋攝）
理事票數。（記者羅志朋攝）
※棒協第12屆理事當選名單
彭誠浩 世界棒壘球總會第一副會長、亞洲棒球總會會長
余政憲 高苑工商董事長、第11屆常務理事
高人傑 台中市棒球教育基金會董事
張登瑞 中信兄弟職棒球團顧問
羅宏瑜 ICRT 董事
何孝齊 緯來電視網副總、第11屆理事
陳雨鑫 行政院體育發展委員會委員
蔡明堂 新北市議員、第11屆理事
孫紀蘭 中信金融管理學院董事
黃志源 中信企業金融處副總經理
林志強 中信銀個金債權經營部部長
陳献榮 南英商工體育組組長、第11屆理事
謝國棟 大魯閣實業股份有限公司策略長、第11屆理事
郭智輝 崇越集團董事長、第11屆副理事長
陳嘉遠 文化大學體育學系主任、體育運動總會理事
陳炳甫 台北市議員、台北市體育總會棒球協會理事長
蘇泰安 統一獅職棒隊領隊
張滄彬 桃園市棒球總顧問、第11屆理事
廖豊民 台中市棒球教育基金會董事長
邱名璋 第11屆理事
游本力 宜蘭縣棒球委員會主委、第11屆理事
柳宗義 新竹市體育會棒球委員會主委、第11屆理事
郭志恆 雲林縣體育會田徑委員會主委
曾慶裕 大專院校體育總會秘書長、亞洲大學運動總會副會長
葉志仙 輔仁大學棒球隊總教練、亞洲棒球總會訓練部主任
謝明勇 台灣棒球名人堂常務理事、第11屆理事
陳進財 文化大學棒球隊副領隊、第11屆理事
楊清瓏 綺麗育樂有限公司總經理、亞洲棒球總會技術委員長
林華韋 台灣體育運動大學校長、亞洲棒球總會秘書長
趙士強 行政院體育發展協會委員、第11屆常務理事