電競》鬥陣特攻募款直逼千萬！ 全球玩家熱情響應做公益

官方17日於推特宣布，捐獻總額已經將近1000萬美元（約新台幣2億9000萬）。（暴雪娛樂提供）

〔記者陳耀宗／綜合報導〕日前遊戲大廠暴雪娛樂宣布推出《鬥陣特攻》慈悲限定版粉紅造型，所得將全數捐送給全球最大乳癌研究私人機構－乳癌研究基金會（Breast Cancer Research Foundation），原本保證最低捐款為25萬美元，經過玩家熱情響應後，官方近期於推特宣布，捐獻總額已經將近1000萬美元（約新台幣2億9000萬），是原先保底的40倍之多。

官方日前表示，乳癌是全球女性中最常見的癌症，《鬥陣特攻》團隊對此感觸很深，因為團隊中有些人的親友即飽受此疾病之苦。他們致力於協助推動乳癌研究工作，玩家將可一同支持這至高無上的偉業。

因此，官方選擇以「救助他們為使命」的輔助英雄「慈悲」作為標誌性人物，創造「粉紅慈悲」造型、「粉紅慈悲慈善T-shirt」，加上號召實況主熱心做公益，集結玩家之力，捐贈金額至今已經遠遠超出預期，十分驚人。

在5月21日前，玩家依舊可以登入遊戲解鎖乳癌研究基金會玩家頭像，購買粉紅慈悲造型，粉絲慈悲造型為新台幣450元、粉紅慈悲慈善T-shirt則是約新台幣900元，所得將是「百分百」捐贈給乳癌研究基金會。