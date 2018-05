電競》鬥陣特攻募款直逼千萬！ 全球玩家熱情響應做公益

官方17日於推特宣布,捐獻總額已經將近1000萬美元(約新台幣2億9000萬)。(暴雪娛樂提供)

〔記者陳耀宗/綜合報導〕日前遊戲大廠暴雪娛樂宣布推出《鬥陣特攻》慈悲限定版粉紅造型,所得將全數捐送給全球最大乳癌研究私人機構-乳癌研究基金會(Breast Cancer Research Foundation),原本保證最低捐款為25萬美元,經過玩家熱情響應後,官方近期於推特宣布,捐獻總額已經將近1000萬美元(約新台幣2億9000萬),是原先保底的40倍之多。

官方日前表示,乳癌是全球女性中最常見的癌症,《鬥陣特攻》團隊對此感觸很深,因為團隊中有些人的親友即飽受此疾病之苦。他們致力於協助推動乳癌研究工作,玩家將可一同支持這至高無上的偉業。

因此,官方選擇以「救助他們為使命」的輔助英雄「慈悲」作為標誌性人物,創造「粉紅慈悲」造型、「粉紅慈悲慈善T-shirt」,加上號召實況主熱心做公益,集結玩家之力,捐贈金額至今已經遠遠超出預期,十分驚人。

在5月21日前,玩家依舊可以登入遊戲解鎖乳癌研究基金會玩家頭像,購買粉紅慈悲造型,粉絲慈悲造型為新台幣450元、粉紅慈悲慈善T-shirt則是約新台幣900元,所得將是「百分百」捐贈給乳癌研究基金會。

“We still need you!” ????



Thanks to the generosity of everyone who’s purchased the Pink Mercy skin so far, we’re closing in on raising $10M USD to support @BCRFcure.



Help us reach our objective before May 21! https://t.co/fj00Wmunum pic.twitter.com/JLiiu8jT7b