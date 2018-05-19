世界盃》法國前鋒陣容星光閃閃 拉卡澤特、馬夏爾皆落選

拉卡澤特儘管表現回穩，但仍未獲主帥賞識。（路透社）

〔體育中心／綜合報導〕法國隊總教練德尚（Didier Deschamps）日前公布23人名單，前鋒陣容星光閃閃。不過令人意外的是，曼聯前鋒馬夏爾（Anthony Martial）與兵工廠前鋒拉卡澤特（Alexandre Lacazette）皆無緣本屆俄羅斯世界盃。

馬夏爾自2015年以5000萬歐元的轉會費從摩納哥轉會到曼聯後狀態起起伏伏，今年聯賽為曼聯上陣30場僅取得9顆進球與5次助攻。而兵工廠前鋒拉卡澤特本季聯賽中半段曾陷入進球荒，不過後半段找到與隊友奧巴梅揚（Pierre-Emerick Aubameyang）共存的方法，狀態有所回升，可惜法國隊人才輩出，仍無法入選法國隊23人名單。

法國隊中前場陣容豪華，不僅有歐洲足壇炙手可熱的三名前鋒，包括登貝萊（Ousmane Dembele）、格里茲曼（Antoine Griezmann）與姆巴佩（Kylian Mbappé），中場還有波格巴（Paul Pogba）與坎特（N'Golo Kante）坐鎮。本屆法國隊被分到C組，將與澳洲、丹麥與秘魯爭取晉級資格，德尚能帶領這支法國隊走多遠，球迷們都在關注。

馬夏爾落選法國隊23人名單。（法新社）