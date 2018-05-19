網球》球拍怒砸主審座椅 WTA至少重罰3萬台幣！

前女網世界球后普利絲可娃。（資料照，歐新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕前女網世界球后普利絲可娃（Karolina Pliskova）本週三在羅馬網賽女單次輪因主審爭議性誤判，輸球後暴怒持拍怒砸其座椅，儘管WTA（職業女網總會）聲明懲罰內容保密，普利絲可娃的未婚夫兼經紀人赫迪卡（Michal Hrdicka）仍意有所指回應：「她已接受WTA罰款，也從個人基金會捐出同樣金額做公益。這是筆4位數金額的善款。」

儘管罰款具體數字並未公開，但4位數金額代表至少1千歐元或1千美元，換算約3.5或者3萬台幣；若是逾3千歐元或者美元，甚至達十萬台幣之譜。慘遭淘汰還被罰錢，也難怪目前女單排名71的雙胞胎姊姊大普利絲可娃（Kristyna Pliskova）如此不爽，直接在推特公開聲援受委屈的妹妹：「 這是我所見過的WTA最糟糕的誤判，我希望姆羅金絲卡（Marta Mrozinska）這位主審永遠上黑名單，往後不會在我或妹妹的任何比賽執法。」

目前世界女單排名第5的普利絲可娃，當時3盤爆冷不敵42席的希臘黑馬莎卡莉（Maria Sakkari），這也是莎卡莉生涯首度扳倒前5大高手。

前女網世界球后普利絲可娃。（資料照，路透）