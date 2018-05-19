LOL MSI》閃電狼完美團戰表現 一比一追平南韓KZ

閃電狼第二局打出漂亮團戰，追平比數。（取自LOL Esports flickr）

〔記者陳耀宗／綜合報導〕《英雄聯盟》MSI季中賽今（19）日舉行四強BO5賽事，南韓KZ首場神選賈克斯克制卡蜜兒分推，全場打爆閃電狼，閃電狼在第二局扳回一城，靠著史加納各種開大抓人，不斷將擊殺數滾起，加上Maple血鬼多次會戰進場開秀，此役以雙位數擊殺差距，追平比數，目前戰成一比一平手。

第二局閃電狼將無法處理的伊瑞莉雅封鎖，首搶史加納，KZ則是鎖下伊澤瑞爾與柔伊，閃電狼中路以血鬼應對，下路選擇凱莎搭配布郎姆，上路則是賽恩與卡蜜兒的對決。

開局Moojin史加納適時下路支援，收下PraY伊澤瑞爾，由布郎姆取得首殺，閃電狼接著又在小龍區上方窄口打出三殺，下半野區開通後，史加納順利取得預示者，同時拿下上路首塔。

16分鐘閃電狼中路召喚預示者，成功破外塔，再集結下路取得三外塔，史加納再度抓到柔依，閃電狼強勢進入上半野區布置視野，連續兩波團戰致勝後，安穩收下巴龍，25分鐘擊殺數已經來到11比1。

閃電狼帶著強化小兵先後拿下兩路水晶兵營，隨後轉上推進對方高地，此時Maple適時進場開戰，閃電狼打出三殺，挺進對方主堡肆虐，28分鐘追平比數。