MLB》練打直擊超遠計分板 大谷神力開轟震驚全場

大谷翔平。(法新社)

〔體育中心/綜合報導〕天使「投打二刀流」大谷翔平以強投豪打之姿震撼大聯盟,而今天賽前的打擊練習,他把球打到右外野計分板,讓在場的人都看傻了眼,因為至今還沒有任何球員做到過。

據《橘郡紀事報》報導指出,大谷翔平今天在主場打擊練習時,其中一球打到了49英呎高的計分板,這一轟的飛行距離約500英呎,因為從來沒有人將球打到過計分板,因此沒有計算過計分板與本壘板的正確距離,而球團明天將會公布測量結果。

對此,大谷翔平賽後受訪時表示,自己並不清楚那是不是他打過最遠的一發全壘打,但這樣也可以證明自己打擊真的有進步,他也透露自己在打擊練習中,都會全力把球擊成全壘打。

Shohei Ohtani hit a baseball about 15 feet up on the RF scoreboard above the Captain Morgan sign. The #Angels will have people here tomorrow to measure how far the baseball traveled. pic.twitter.com/2yEB92veZ0