MLB》練打直擊超遠計分板 大谷神力開轟震驚全場

大谷翔平。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕天使「投打二刀流」大谷翔平以強投豪打之姿震撼大聯盟，而今天賽前的打擊練習，他把球打到右外野計分板，讓在場的人都看傻了眼，因為至今還沒有任何球員做到過。

據《橘郡紀事報》報導指出，大谷翔平今天在主場打擊練習時，其中一球打到了49英呎高的計分板，這一轟的飛行距離約500英呎，因為從來沒有人將球打到過計分板，因此沒有計算過計分板與本壘板的正確距離，而球團明天將會公布測量結果。

對此，大谷翔平賽後受訪時表示，自己並不清楚那是不是他打過最遠的一發全壘打，但這樣也可以證明自己打擊真的有進步，他也透露自己在打擊練習中，都會全力把球擊成全壘打。