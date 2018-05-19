MLB》不滿好球帶、批裁判趕下班 貝爾特遭大聯盟約談（影音）

〔記者林子翔／綜合報導〕舊金山巨人一壘手貝爾特（Brandon Belt）在美國時間週三對紅人的比賽中，不滿裁判好球帶，批評主審根本是趕下班。大聯盟執行副總裁托瑞（Joe Torre）還因此約談貝爾特。

當地時間16日巨人在主場對紅人的比賽，巨人當時落後3分、2出局攻占二壘，輪到貝爾特打擊，面對紅人終結者伊格雷西亞斯（Raisel Iglesias），他纏鬥到滿球數，最後對方投一顆96.6英哩的外角速球，貝爾特站著不動被三振，他相當火大，當場與主審理論。

「這很困難，因為你希望裁判不要像那樣影響比賽，但他這樣做了，我無法確定他是否為故意。」貝爾特賽後說，「你已經多次聽過他會暗中試著快點結束比賽，然後他作出那樣的判決，我無法想像他真的認為這是一顆好球。」

貝爾特當時表示，「我不是說裁判們都很糟，你知道有99.9％的裁判很棒，我也喜歡與他們聊天。但有時候你會覺得有1、2個就想試著把比賽早點結束，這種事不能發生，你不能讓這些人像那樣影響球員生涯、影響比賽。」

巨人總教練波契（Bruce Bochy）表示，托瑞已經針對此事和貝爾特談過，球隊預期不會有任何處分；不過，巨人今天未讓連續4場開轟的貝爾特先發，但他此戰有上場代打。波契對此解釋，貝爾特有膝傷才未先發。

舊金山巨人一壘手貝爾特。（資料照，法新社）