LOL MSI》Khan拿出傑西開秀！ KZ擊敗閃電狼搶先聽牌

KZ靠著Khan選出傑西開秀，率先取得聽牌局。（取自LOL Esports flickr）

〔記者陳耀宗／綜合報導〕台灣閃電狼與南韓KZ的《英雄聯盟》季中賽四強賽打得難分難捨，前兩局雙方戰成平手，但第三局Khan終於拿出MAIN角傑西，單人把上路打穿，加上閃電狼尾選犽宿未見顯效，儘管雙方中期有來有往，但KZ在31分鐘先融化閃電狼前排後一舉打出三殺，搶先取得聽牌第二勝。

第三局KZ、閃電狼先後選下伊澤瑞爾與凱莎，打野則是Moojin李星對決Peanut特朗德，中路Maple以犽宿對上Bdd塔莉雅，上路則是Khan首度在MSI拿出MAIN角傑西登場。開局PraY伊澤瑞爾被閃電狼一等入侵抓到，由Betty凱莎取得首殺，但賽恩兩度被KZ三人塔殺，首塔被對方搶先收下，預示者也被KZ控住。

KZ緊抓賽恩分線，不斷四人追殺，再推掉閃電狼下路二塔，累計四塔，所幸閃電狼三人在河道抓到落單的傑西，減緩分推攻勢，22分鐘閃電狼雖然搶開戰，但KZ成功擋下反打0換2，反倒取得巴龍主導權，雖然閃電狼死命防守打出3換2，但巴龍還是掉落。

KZ靠著這波強化小兵橫掃閃電狼所有外塔，打進閃電狼高地，雖然賽恩下路制裁傑西成功，但犽宿被KZ四人擺了一道再被擊殺，28分鐘賽恩繞後傳送被發現，閃電狼卻靠著李星開戰搭配凱莎進場開秀打出1換3，但KZ在31分鐘再度抓到賽恩先後打出3殺，順利推倒閃電狼主堡，取得聽牌第二勝。