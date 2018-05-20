球后戴資穎湯優盃打頭陣 今日賽事預告與轉播

戴資穎（資料照，Badminton Photo提供）

各位讀者早安，自由體育替您獻上精彩賽事與轉播。

世界羽聯團體賽湯優盃（2018 Thomas & Uber Cup）今早開幕戰，由「世界球后」戴資穎領軍的台灣女團將於早上10點迎戰香港，晚間8點，台灣男團將由世界排名第6的周天成與德國交戰，記得鎖定直播唷。

NBA東部冠軍賽G3，騎士將主場迎戰塞爾提克；目前塞爾提克以2：0領先騎士，由「詹皇」詹姆斯（Lebron James）領軍的騎士隊能否在主場拿下勝利，亦或是新人輩出的綠衫軍能取得聽牌優勢，千萬不要錯過囉。

洋基今早7點15分將在客場與皇家交手，皇家推出目前戰績1勝5敗的左投達菲（Danny Duffy）擔任先發，洋基則由6勝1敗的40號王牌投手塞維里諾（Luis Severino）應戰；緊接著，光芒將與天使對役，光芒派出羅莫（Sergio Romo）先發，天使則推希尼（Andrew Heaney）擔任主投；此役天使二刀流大谷翔平是否上場，記得鎖定。

中職部份，將有兩場比賽在北台灣進行，新莊場次由統一獅交手富邦悍將；統一推出施子謙擔任先發，悍將則由伍鐸主投；天母場次則由Lamigo桃猿對上中信兄弟，猿隊推出克恩三世先發，象隊則由江忠城應戰。

湯優盃

10：00開始 愛爾達體育3台

MLB

07：00 洋基vs.皇家 民視

09：00 光芒vs.天使 FOX體育

NBA

08：30 塞爾提克vs.騎士 緯來體育、愛爾達體育1台、ELEVEN SPORTS1

NPB

12：00 西武vs.歐力士 FOX體育

13：00 樂天vs.日本火腿 FOX體育3台

13：00 DeNAvs.巨人 緯來體育、愛爾達體育2台

CPBL

17：05 統一獅vs.富邦悍將 Wintv綜合台、愛爾達體育1台、CPBLTV

地點：新莊棒球場

17：05 Lamigo桃猿vs.中信兄弟 緯來體育、愛爾達體育2台、CPBLTV

地點：天母棒球場