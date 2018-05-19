中職》詹子賢4打點獲MVP 恰恰逮到機會潑水

詹子賢獲單場MVP，隊友慶祝潑水。（記者陳志曲攝）

〔記者郭羿婕／台北報導〕坐擁1萬人滿場的天母主場，中信兄弟今晚面子、裡子雙收，打線猛攻15安，包括詹子賢首局2分砲，以13：2贏球，讓猿隊洋投道恩斯慘吞生涯最短先發，只撐1.1局挨8安、掉8分全是自責分，收下本季第2敗，中斷近期3連勝、對戰兄弟跨季4連勝。

兄弟前2局就打爆道恩斯，讓猿隊搶6連勝失利，總教練史耐德表示，教練團賽前都會和選手召開打擊會議，對道恩斯這種投手要主動攻擊，今天策略運用非常成功。

詹子賢、王勝偉皆3安猛打，詹子賢更包辦全隊最多的4分打點。賽後隊友一聽到他獲選單場MVP，都準備大鬧一番，急著上場潑他冰水，尤其是和他感情不錯的彭政閔，詹子賢笑說：「恰哥等這天應該等滿久了，上去的都是我的仇家！」

繼4月1日首轟後，詹子賢第2轟等了超過1個半月，他說，不會追求長打或全壘打，相信自己的出棒，把球打扎實，「那球也是跟好擊球點就飛出去，每一球都不強求要怎樣，做好基本功。」

今年開季狀況不佳，日前下二軍調整後漸入佳境，詹子賢連續9場安打、連10場上壘，近5戰單場至少雙安，他說，在二軍調整後，揮棒變順，球來就大膽攻擊，近況不錯也與保持開心有關，「棒球就是這樣，當球隊沒運氣，就要一直維持好狀態，如果跟著球隊戰績下滑，會越來越糟糕。」

中信兄弟詹子賢開轟。（記者陳志曲攝）

詹子賢獲單場MVP，隊友慶祝潑水。（記者陳志曲攝）

詹子賢獲單場MVP，隊友慶祝潑水。（記者陳志曲攝）

詹子賢獲單場MVP，隊友慶祝潑水。（記者陳志曲攝）