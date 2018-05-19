LOL MSI》好想贏南韓！ 閃電狼季中賽止步四強

閃電狼今日以1-3吞敗，無緣續寫隊史MSI最佳紀錄。（取自LOL Esports flickr）

〔記者陳耀宗／綜合報導〕還是無法破除國際賽BO5魔咒！台灣戰隊閃電狼今（19）日《英雄聯盟》季中邀請賽四強賽以1比3輸給南韓KZ，無緣創下隊史MSI更好成績，保持連三屆四強，除本屆入圍賽戰勝俄國戰隊GMB外，閃電狼近三年在國際賽BO5局數合計三勝十二敗。KZ打敗閃電狼後，將在明日挑戰中國RNG爭奪冠軍榮譽，挑戰南韓賽區連三屆冠軍紀錄。

關鍵第四局Moojin（右）前期打野崩盤，種下敗果。（取自LOL Esports flickr）

第四局閃電狼首選血鬼、KZ照樣選出伊澤瑞爾與特朗德，閃電狼下路拿出剎雅銳空組合，中路則是加里歐與塔莉雅對決，KZ尾選科加斯走上打血鬼。開局Peanut特朗德反野成功，讓Moojin歐拉夫過得十分艱辛，首波上路包夾也沒與Hanabi配合好，無法擊殺科加斯，而下路PraY伊澤瑞爾刷一波大絕就首殺Betty銳空。

不到10分鐘經濟就落後一千，是閃電狼四局以來最多，前期陷入絕對劣勢，首塔也被KZ拿下，閃電狼勉強收下預示者，所幸在16分鐘於上路打出1換2稍做止血，不過科加斯稍後開秀單殺血鬼，一人開通上路。

23分鐘，閃電狼想要在自家二塔開戰，但被KZ成功化解反打0換2，取得首條巴龍，三路齊攻閃電狼高地，29分鐘銳空與加里歐想要夾擊伊澤瑞爾失利，反被KZ側翼夾擊打出雙殺，隨即打進閃電狼主堡，先毀掉一座門牙，但Maple拒絕投降，強行反打逼退KZ續命。

32分鐘KZ再取巴龍，從上路再度打進閃電狼高地，成功打出2換4，摧毀閃電狼主堡，成功拿下關鍵第三勝，挺進明日總冠軍戰，他們將迎戰中國RNG，兩隊在小組賽打出一勝一敗，明日KZ是否能保持南韓賽區連續三屆MSI冠軍紀錄，或是RNG能繼2016年四強後再創佳績，爭取冠軍榮耀。

明日的MSI總決賽將由KZ對決RNG。（取自LOL Esports flickr）