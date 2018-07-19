台灣藍強碰衛冕軍加拿大 今日賽事預告與轉播

台灣藍隊主將劉錚。（記者林正堃攝）

各位讀者早安，自由體育替您帶來精采的賽事與轉播囉！

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瓊斯盃賽事，今晚台灣藍將強碰目前分組第一的加拿大。台灣藍前一戰雖以12分之差敗給了「長人陣」的伊朗，不過整場表現不算太差，此役主力球員劉錚、陳盈駿能否再度發威，率領台灣藍搶下重要的一勝，請各位球迷們持續為台灣好手加油！

中華職棒今晚兩地開打，在洲際球場進行的是富邦悍將對上中信兄弟的比賽，富邦派出的是勝投王伍鐸，而兄弟推出的則是年輕土投陳琥，兄弟下半季一開始展現了強勢的球風，繼上一場詹子賢敲出再見轟之後，今天又會上演怎麼樣的精采內容呢？

而另一地在澄清湖棒球場上演的是桃猿與統一的賽事，兩隊分別由蘇俊羽、瑞安掛帥先發。上半季最終惜敗給桃猿的獅子軍，下半季亟欲搶下季後賽的另一張門票，只是先前的幾場比賽打得不是那麼得心應手，昨晚在潘武雄擊出再見安打後，今天能否延續好的氣勢，仍是一大看點，喜愛中職的球迷朋友記得準時鎖定電視轉播，無法收看的球迷也可以透過自由體育文字轉播掌握最新動態！

瓊斯盃

13:00 菲律賓 vs. 印尼

15:00 立陶宛 vs. 日本

17:00 南韓 vs. 伊朗

19:00 加拿大 vs. 台灣藍

轉播：LINE TODAY、緯來體育

地點：新莊體育館

中華職棒例行賽

18:35 富邦悍將 vs. 中信兄弟 緯來育樂

18:35 Lamigo桃猿 vs. 統一獅 FOX體育2台