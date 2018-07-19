MLB》馬查多爭奪戰落幕！ 確定前往道奇

馬查多確定前往道奇。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕今年交易市場最大咖的金鶯球星馬查多（Manny Machado）已確定被交易到洛杉磯道奇隊，來換取五位農場新秀，其中最大咖的就是日前剛在未來之星小聯盟對抗賽中擊出雙響砲的外野手狄亞茲（Yusniel Diaz）。

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馬查多爭奪戰從明星賽前就傳得沸沸揚揚，許多球隊包含洋基隊、費城人隊、釀酒人隊都有傳出可能會爭奪這名明星游擊手，不過道奇隊在明星賽前突然殺出，最終順利得到這位游擊砲手。

這個交易中的主菜為百大新秀排行第84名的外野手狄亞茲，此外還有三壘手巴農（Rylan Bannon）、右投克雷默（Dean Kremer）、帕普（Zach Pop）以及二壘手瓦雷拉（Breyvic Valera）。狄亞茲是道奇農場排名第四的新秀，巴農以及克雷默分別在道奇農場排名第27、28名。

根據外界判斷，道奇隊會想要簽下這位明星游擊手，是因為陣中主力投手克蕭（Clayton Kershaw）的年紀已越來越高，他們想在克蕭還保有塞揚實力時，為他拿下一座世界大賽獎盃。此外由於本季道奇陣中的游擊大物席格（Corey Seager）動韌帶置換手術導致整季報銷，補進馬查多可以填補席格離去的火力空缺。

根據MLB官網報導，道奇與金鶯這筆交易並沒有涉及到金錢，目前馬查多剩餘賽季的薪水為630萬美元，得到他並不會讓道奇超過1.97億美元的豪華稅線。