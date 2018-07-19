NBA》「闊別過去，走向未來」 馬刺主帥談可愛交易案

馬刺總教練帕波維奇與雷納德。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕動盪多時、話題不斷的「可愛」交易風坡，總算在昨晚畫下句點。以雷納德（Kawhi Leonard）+D.格林（Danny Green）換暴龍一哥德羅森（DeMar DeRozan）+博爾特（Jakob Poeltl）+2019受保護首輪籤作收。對此，馬刺「波總」帕波維奇（Gregg Popovich）表示，「現在我不想再回首過去，這對我們沒有任何好處。我對於德羅森和博爾特的加入感到振奮，這將是我現在的重心。我對於談論已發生的過去不感興趣。」

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「我甚至不想談鄧肯（Tim Duncan）。」波總冷漠地說。儘管話說如此，一手將雷納德栽培成聯盟巨星的帕波維奇仍不忘最後的溫柔。他為身陷負面傳聞的雷納德開脫道：「說雷納德不是好隊友的流言是荒謬的！他是絕佳的好隊友，他盡自己的本份並且與人為善。那些針對他的批評都是錯誤的。」

這半年來馬刺動盪不安，先是季後賽帕波維奇的妻子去世，接著又鬧起「可愛」風波，帕克（Tony Parker）、K.安德森（Kyle Anderson）最後都轉隊，現在連一哥雷納德都離去。談及這些難以承受的打擊，波總說道：「說到我們所承受的...這就是籃球。用『承受』來描述是種誤用，看看每天電視上、世界各地發生的慘事，有億萬人在受苦。跟他們比起來，我們所承受的不算甚麼。」

不過特別對於曾經子弟兵帕克的離去，波總仍表示遺憾：「這真的很艱難。但他很好，他將終身是馬刺人。當他在夏洛特的職業生涯結束後，他會回來陪我喝酒跟看看孩子的成長的。」

針對雷納德傳出很可能會參加美國隊集訓，擔任教練的波總表示歡迎。

雷納德的交易案換來了一位4屆全明星和潛力長人，帕波維奇說：「我們得到了令人興奮的年輕人。現在回去談『如果...』都是沒意義的，是時候看向未來了。」

馬刺總教練帕波維奇與帕克。（資料照，法新社）

歹戲拖棚的可愛肥皂劇總算結束。（資料照，美聯社）