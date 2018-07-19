NBA》下季若不去暴龍 「可愛」恐難逃無限期禁賽

雷納德。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕NBA昨傳出重磅交易，馬刺和暴龍達成協議新球季兩隊一哥雷納德（Kawhi Leonard）與德羅森（DeMar DeRozan）將互換東家，雖然消息一出雷納德團隊馬上放話表示不願去多倫多，但若他沒有按期去暴龍報到，或故意缺席球隊之後的訓練和比賽，都可能會被聯盟、球隊懲處。

請繼續往下閱讀...

2度獲得年度最佳防守球員獎的雷納德，上季因腿傷只出賽9場，對馬刺幾乎無貢獻，之後也被傳出已經跟球團徹底決裂，也成為眾家球隊今夏想尋求交易的熱門人選，而雖然他曾多次表示自己希望能在洛杉磯的球隊打球，不過最終還是被馬刺交易去多倫多。

在馬刺、暴龍這筆重磅交易曝光後，卻突然傳出雷納德無意為暴龍打球的消息，為此甚至可能在下半季整個直接「報銷」，雖然雷納德與他的團隊擺明不想飛去多倫多，不過他們可能也沒有別的選擇。

有多位記者就分析了可能會出現的情況，NBA記者Albert Nahmad表示，若雷納德沒有在交易完成的一週內卻暴龍報到，那麼暴龍（若交易最終取消，則是馬刺）和聯盟都可以依規定對他祭出限期或者無限期的禁賽，同時也能對他處以5萬美元（約台幣150萬）的罰款。

而另外一名NBA記者Zach Lowe則指出，雷納德如果採消極戰術，無故缺席的訓練和比賽，球隊都可以對他處以罰款，直到他下個球季全部2010萬美元（約台幣6.1億）的薪水都全數被扣光為止。