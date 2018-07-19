NBA》曾經的聖堂射手 D.格林發文感謝馬刺

D.格林。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕曾經的「聖堂射手」D.格林（Danny Green），在待了8季聖安東尼奧後，因可愛交易案被打包送至暴龍隊。不過，D.格林仍對馬刺心懷感謝。

他在個人的IG上寫到：

「不知道該如何表達我對這座城市、球迷、球隊的熱愛。我想謝謝各位允許我能夠成為這些驚奇時刻的一分子......（省略）我特別想感謝教練波總（Gregg Popovich）和總管總管R.C. Buford，作為我人生中第一個肯定我的貴人。謝謝時常鼓勵我、陪伴我的隊友們。大家將永遠是我人生的一部分，也永遠是我的家人。」

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作為次輪選秀，D.格林在馬刺的慧眼識英雄下成功成為頂尖的3D球員。他在12-13季後賽打破艾倫（Ray Allen）季後賽最多三分球的紀錄，並且成功在隔年幫助馬刺奪冠。

儘管近年D.格林三分球準度持續低迷（自14-15後就沒有超過4成），但他優異的防守能力是馬刺一直以來的強悍防守的關鍵。

有趣的是，在馬刺官方推特的感謝照上，雷納德（Kawhi Leonard）和D.格林的待遇好像有點不同：感謝D.格林的字眼明顯大於雷納德的。看來近一季以來的可愛風波讓馬刺球迷失去了對可愛的喜愛。