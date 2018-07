NBA》曾經的聖堂射手 D.格林發文感謝馬刺

D.格林。(資料照,美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕曾經的「聖堂射手」D.格林(Danny Green),在待了8季聖安東尼奧後,因可愛交易案被打包送至暴龍隊。不過,D.格林仍對馬刺心懷感謝。

他在個人的IG上寫到:

「不知道該如何表達我對這座城市、球迷、球隊的熱愛。我想謝謝各位允許我能夠成為這些驚奇時刻的一分子......(省略)我特別想感謝教練波總(Gregg Popovich)和總管總管R.C. Buford,作為我人生中第一個肯定我的貴人。謝謝時常鼓勵我、陪伴我的隊友們。大家將永遠是我人生的一部分,也永遠是我的家人。」

作為次輪選秀,D.格林在馬刺的慧眼識英雄下成功成為頂尖的3D球員。他在12-13季後賽打破艾倫(Ray Allen)季後賽最多三分球的紀錄,並且成功在隔年幫助馬刺奪冠。

儘管近年D.格林三分球準度持續低迷(自14-15後就沒有超過4成),但他優異的防守能力是馬刺一直以來的強悍防守的關鍵。

有趣的是,在馬刺官方推特的感謝照上,雷納德(Kawhi Leonard)和D.格林的待遇好像有點不同:感謝D.格林的字眼明顯大於雷納德的。看來近一季以來的可愛風波讓馬刺球迷失去了對可愛的喜愛。

The Spurs using the not-so-popular “8” font in thanking #Kawhi. Danny Green got, at least, 14. pic.twitter.com/n5E5jshp5c