NBA》不爽龍王被賣 球迷拍片嗆暴龍（影音）

恐怕再也看不到身披10號的龍王。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕球迷的眼睛是雪亮的！暴龍球迷拍片嗆暴龍。

Raptors fans know it wasn’t DeMar’s fault （submitted by @zachreid._） pic.twitter.com/6AP23RE9JJ — Bleacher Report （@BleacherReport） 2018年7月18日

跟據Bleacher Report分享的影片，一位暴龍球迷作勢要燒毀昨晚被交易的德羅森（DeMar DeRozan）的球衣，豈料他只是假裝。他丟掉打火機，並在球衣上放上寫有「暴龍是白癡！」、「交易掉當家球星」、「交易掉年度最佳教練」以及「多倫多愛你！德羅森！」的紙片。

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德羅森生涯9季都待在暴龍，並且幫助暴龍成為東區強權。不過連年季後賽的失利讓球隊高層興起大破大立的決心，因此才送走德羅森換來雷納德（Kawhi Leonard）。

2010年「詹皇」詹姆斯（Lebron James）的「Decision」惹怒球迷，當時大量球迷燒毀詹姆斯騎士的球衣。德羅森看來並沒有遭到這類「待遇」，至少，球迷是站在他這邊的。

傳有抑鬱症的德羅森，承擔太多壓力。（資料照，USA TODAY Sports）