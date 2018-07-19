NBA》龍王一片忠心換來被交易 魏德帶頭怒轟：爛透了！

德羅森原希望能在暴龍終老，卻被交易到馬刺。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕馬刺和暴龍達成2換3的重磅交易，新球季將互換當家一哥，雷納德（Kawhi Leonard）到暴龍，德羅森（DeMar DeRozan）則前往馬刺，消息一傳出，原打算在暴龍終老的德羅森忍不住在IG怒斥「這個聯盟沒有忠誠」，而眾家球星也在網路上聲援並替他抱不平。

「以球員的角度來看，這樁交易真是爛透了（sucks）！」熱火球星「閃電俠」魏德（Dwyane Wade）在受訪時說道，「德羅森為暴龍付出了一切，始終堅持忠誠去做暴龍要求他做到的事，這就是我討厭『忠誠』與『運動』這兩個字的原因，它們根本不該被放在一起！」

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而其實不只魏德，不少NBA球員都紛紛替德羅森叫屈。

今年首次入選年度第一隊陣容的拓荒者後衛里拉德（Damian Lillard）就在自己的社群軟體推特（Twitter）寫下：「失望，冷血的比賽！」

拓荒者里拉德推特怒轟。（取自里拉德推特）

而時常在推特上開砲的尼克明星中鋒坎特（Enes Kanter），今也在推特發文標註德羅森並聲援道：「一位對球隊毫無保留、優雅的運動員，也是我所知道的最忠誠的球員之一，暴龍憑什麼無緣無故地交易你！」

今年大爆發奪下年度最佳第六人的獎項的快艇隊「魯長老」L.威廉斯（Lou Williams）也在推特上怒轟：「不，他們（暴龍球團）不能那樣背叛我的兄弟。」

快艇隊「魯長老」L.威廉斯也為德羅森抱不平。（取自L.威廉斯推特）

魔術搖擺人T.洛斯（Terrence Ross）和曾經跟德羅森當過暴龍隊友的尼克前鋒卡羅（DeMarre Carroll）都直接建議暴龍球迷，認為他們應該要為德羅森建一座雕像。

「親愛的暴龍隊粉絲們，你們是時候該為德羅森建一座雕像了，無論發生了什麼，他都值得。」T.洛斯寫道。卡羅則說：「無論發生什麼事，當我想起多倫多暴龍時，我就會想起德羅森......他值得一座雕像。」

而值得一提的是，根據據Basketball-Reference數據網站顯示，若暴龍與馬刺順利達成這筆交易，德羅森將成為2009屆首輪新秀當中第29位更換球隊的球員，而在當年全部的新秀之中，只剩勇士「萌神」柯瑞（Stephen Curry）沒有更換過球隊。