「邪惡帝國」洋基只排第五 達拉斯牛仔連霸最賺錢球隊

達拉斯牛仔。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕美國商業雜誌《富比世》今天公布2018年的全球50大最具市場價值的職業運動球隊，NFL美式足球的達拉斯牛仔以48億美元高居第一，比去年上漲14%，連三年高居首位。

歐洲足壇豪門隊伍也榜上有名，英超曼聯以41.23億美元排第2，第3為西甲皇家馬德里的40.9億美元，巴塞隆納則以40.64億美元居第4。

請繼續往下閱讀...

曼聯。（資料照，路透）

美國大聯盟（MLB）的「邪惡帝國」洋基以40億美元排名第5，而NBA球隊排名最高的是紐約尼克，排在第7名，今夏網羅「詹皇」詹姆斯（Lebron James）的湖人，市值33億美元，排名第8。

洋基。（資料照，美聯社）

50大最具價值球隊排行榜，以NFL球隊入選最多，高達29隊，而NBA有8隊、歐洲足球俱樂部7隊，MLB則有6隊入榜。

富比世列出的全球最具價值球隊前50名：

1. 達拉斯牛仔（48億美元，NFL）

2. 曼徹斯特聯隊（41.23億美元，英超）

3. 皇家馬德里（40.9億美元，西甲）

4. 巴塞隆納（40.64億美元，西甲）

5. 紐約洋基（40億美元，MLB）

6. 新英格蘭愛國者（37億美元，NFL）

7. 紐約尼克（36億美元，NBA）

8. 洛杉磯湖人（33億美元，NBA）

9. 紐約巨人（33億美元，NFL）

10.金州勇士（31億美元，NBA）

10.華盛頓紅皮（31億美元，NFL）

12.拜仁慕尼黑（30.63億美元，德甲）

13.舊金山49人（30.5億美元，NFL）

14.洛杉磯道奇（30億美元，MLB）

14.洛杉磯公羊（30億美元，NFL）

16.芝加哥小熊（29億美元，MLB）

17.舊金山巨人（28.5億美元，MLB）

17.芝加哥熊（28.5億美元，NFL）

19.波士頓紅襪（28億美元，MLB）

19.休士頓德州人（28億美元，NFL）

21.紐約噴射機（27.5億美元，NFL）

22.費城老鷹（26.5億美元，NFL）

23.芝加哥公牛（26億美元，NBA）

23.丹佛野馬（26億美元，NFL）

25.邁阿密海豚（25.75億美元，NFL）

26.綠灣包裝人（25.5億美元，NFL）

27.波士頓塞爾提克（25億美元，NBA）

27.巴爾的摩烏鴉（25億美元，NFL）

29.亞特蘭大獵鷹（24.75億美元，NFL）

30.曼徹斯特城（24.74億美元，英超）

31.匹茲堡鋼人（24.5億美元，NFL）

32.西雅圖海鷹（24.25億美元，NFL）

33.明尼蘇達維京人（24億美元，NFL）

34.奧克蘭突擊者（23.8億美元，NFL）

35.印地安波利斯小馬（23.75億美元，NFL）

36.布魯克林籃網（23億美元，NBA）

36.卡羅萊納黑豹（23億美元，NFL）

38.洛杉磯電光（22.75億美元，NFL）

39.兵工廠（22.38億美元，英超）

40.休士頓火箭（22億美元，NBA）

41.洛杉磯快艇（21.5億美元，NBA）

41.亞利桑那紅雀（21.5億美元，NFL）

43.紐約大都會（21億美元，MLB）

43.堪薩斯城酋長（21億美元，NFL）

45.傑克森威爾美洲虎（20.75億美元，NFL）

46.切爾西（20.62億美元，英超）

47.田納西泰坦（20.5億美元，NFL）

48.紐澳良聖徒（20億美元，NFL）

49.坦帕灣海盜（19.75億美元，NFL）

50.克利夫蘭布朗（19.5億美元，NFL）