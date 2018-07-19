「邪惡帝國」洋基只排第五 達拉斯牛仔連霸最賺錢球隊

達拉斯牛仔。（資料照，法新社）
〔體育中心／綜合報導〕美國商業雜誌《富比世》今天公布2018年的全球50大最具市場價值的職業運動球隊，NFL美式足球的達拉斯牛仔以48億美元高居第一，比去年上漲14%，連三年高居首位。
歐洲足壇豪門隊伍也榜上有名，英超曼聯以41.23億美元排第2，第3為西甲皇家馬德里的40.9億美元，巴塞隆納則以40.64億美元居第4。
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曼聯。（資料照，路透）
美國大聯盟（MLB）的「邪惡帝國」洋基以40億美元排名第5，而NBA球隊排名最高的是紐約尼克，排在第7名，今夏網羅「詹皇」詹姆斯（Lebron James）的湖人，市值33億美元，排名第8。
洋基。（資料照，美聯社）
50大最具價值球隊排行榜，以NFL球隊入選最多，高達29隊，而NBA有8隊、歐洲足球俱樂部7隊，MLB則有6隊入榜。
富比世列出的全球最具價值球隊前50名：
1. 達拉斯牛仔（48億美元，NFL）
2. 曼徹斯特聯隊（41.23億美元，英超）
3. 皇家馬德里（40.9億美元，西甲）
4. 巴塞隆納（40.64億美元，西甲）
5. 紐約洋基（40億美元，MLB）
6. 新英格蘭愛國者（37億美元，NFL）
7. 紐約尼克（36億美元，NBA）
8. 洛杉磯湖人（33億美元，NBA）
9. 紐約巨人（33億美元，NFL）
10.金州勇士（31億美元，NBA）
10.華盛頓紅皮（31億美元，NFL）
12.拜仁慕尼黑（30.63億美元，德甲）
13.舊金山49人（30.5億美元，NFL）
14.洛杉磯道奇（30億美元，MLB）
14.洛杉磯公羊（30億美元，NFL）
16.芝加哥小熊（29億美元，MLB）
17.舊金山巨人（28.5億美元，MLB）
17.芝加哥熊（28.5億美元，NFL）
19.波士頓紅襪（28億美元，MLB）
19.休士頓德州人（28億美元，NFL）
21.紐約噴射機（27.5億美元，NFL）
22.費城老鷹（26.5億美元，NFL）
23.芝加哥公牛（26億美元，NBA）
23.丹佛野馬（26億美元，NFL）
25.邁阿密海豚（25.75億美元，NFL）
26.綠灣包裝人（25.5億美元，NFL）
27.波士頓塞爾提克（25億美元，NBA）
27.巴爾的摩烏鴉（25億美元，NFL）
29.亞特蘭大獵鷹（24.75億美元，NFL）
30.曼徹斯特城（24.74億美元，英超）
31.匹茲堡鋼人（24.5億美元，NFL）
32.西雅圖海鷹（24.25億美元，NFL）
33.明尼蘇達維京人（24億美元，NFL）
34.奧克蘭突擊者（23.8億美元，NFL）
35.印地安波利斯小馬（23.75億美元，NFL）
36.布魯克林籃網（23億美元，NBA）
36.卡羅萊納黑豹（23億美元，NFL）
38.洛杉磯電光（22.75億美元，NFL）
39.兵工廠（22.38億美元，英超）
40.休士頓火箭（22億美元，NBA）
41.洛杉磯快艇（21.5億美元，NBA）
41.亞利桑那紅雀（21.5億美元，NFL）
43.紐約大都會（21億美元，MLB）
43.堪薩斯城酋長（21億美元，NFL）
45.傑克森威爾美洲虎（20.75億美元，NFL）
46.切爾西（20.62億美元，英超）
47.田納西泰坦（20.5億美元，NFL）
48.紐澳良聖徒（20億美元，NFL）
49.坦帕灣海盜（19.75億美元，NFL）
50.克利夫蘭布朗（19.5億美元，NFL）