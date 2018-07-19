世足賽》阿根廷失利不怪梅西 前國腳怒轟：根本沒人能傳球

馬拉度納怒轟梅西身邊都是「豬隊友」。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕阿根廷今年世界盃踢得跌跌撞撞，當家靈魂球星梅西（Lionel Messi），在關鍵淘汰賽卻一球未進，批評的聲浪也排山倒海而來，不過前國腳馬拉度納（Diego Maradona）卻聲援梅西，認為他沒能發揮實力都是「豬隊友」害的。

「藍白軍團」阿根廷在上屆世足賽奪亞飲恨，今年原打算要捲土重來，沒想到在小組賽首戰就遭冰島踢和差點提前出局，之後在16強也是0進球，讓外媒直接用「再一次消失」痛批梅西慘澹的表現，不過馬拉度納卻是力挺這位失意的王牌。

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「我覺得很羞愧，當看到阿根廷隊的球員們在場上漫無目的地散步，讓我非常難過。」馬拉度納在受訪時說道。

作為球隊王牌梅西卻踢得掙扎，也讓阿根廷在晉級之路走得相當艱辛，而他貴為球隊的領袖，16強淘汰賽雖然阿根廷的2顆進球與他有關，但零進球的表現讓他再度成為眾矢之的，也讓他背負極大的壓力，而馬拉度納認為不該責備梅西，因為問題根本不在他身上。

「我完全不會想怪梅西！畢竟他是用他那顆熱愛足球的心在為阿根廷奮戰，因為根本沒有任何人可以接應他的傳球。」馬拉度納說道。

阿根廷本屆賽事開踢前相當有冠軍相，不料先在小組賽首輪遭冰島踢和，第二輪又以0：3慘輸克羅埃西亞，雖然擊敗奈及利亞挺進16強，但在首場賽中就以3：4不敵法國，提早打道回府。

阿根廷遭淘汰讓梅西沮喪萬分。（資料照，美聯社）