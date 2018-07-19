NBA》ESPN球評羅斯：可愛交易案是雙贏

2018/07/19 15:07

時常發表意見的羅斯。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕前NBA球星、現任ESPN球評羅斯（Jalen Rose）認為昨日發生的可愛交易案對球隊雙方都有利，是一場雙贏的交易。

儘管其他球員、球迷、當事人例如德羅森（DeMar DeRozan）紛紛表示憤慨與不滿，但羅斯認為站在球隊的立場，彼此都下了一步好棋。

「這是雙贏的局面。對馬刺而言，將雷納德（Kawhi Leonard）送去東部的暴龍，至少不是資敵當初熱門的湖人。更何況，他們還拿到了德羅森，一位穩定的中生代好手，能帶給他們平均20-25分的戰力；對暴龍而言，雷納德的到來將能夠幫助上季早以稱霸東區例行賽的陣容深化。雷納德將成為東區新的詹姆斯（西進前的詹姆斯稱霸東冠8年）。即使僅租用雷納德一年也無妨，送走長約的德羅森後，雷納德的一年約很好操作，暴龍將能夠擁有足夠的薪資空間爭取下一位頂級球星，來搭配他們擁有的優質綠葉。」

總結來說，若雷納德能恢復身手，暴龍將有足夠的實力和塞爾提克、七六人一爭東區冠軍頭銜。而對於馬刺來說，能夠在當家球星高喊「賣我」的情況下換到全明星球員，而且還送到東部減少競爭者，是相當理想的選擇。

撇除情感面，這是場雙贏的交易。

慘被交易的德羅森。（美聯社）

若能恢復身手，雷納德將可能接替詹皇東區霸主的位子。（資料照，美聯社）

相關關鍵字： NBA

新聞送上來！ 快加入APP、LINE好友

iOS

Android

APP下載

LINE好友

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

相關新聞

推薦新聞
即時戰況
熱門新聞
自由時報體育頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2018 The Liberty Times. All Rights Reserved.