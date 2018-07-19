NBA》ESPN球評羅斯：可愛交易案是雙贏

時常發表意見的羅斯。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕前NBA球星、現任ESPN球評羅斯（Jalen Rose）認為昨日發生的可愛交易案對球隊雙方都有利，是一場雙贏的交易。

儘管其他球員、球迷、當事人例如德羅森（DeMar DeRozan）紛紛表示憤慨與不滿，但羅斯認為站在球隊的立場，彼此都下了一步好棋。

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「這是雙贏的局面。對馬刺而言，將雷納德（Kawhi Leonard）送去東部的暴龍，至少不是資敵當初熱門的湖人。更何況，他們還拿到了德羅森，一位穩定的中生代好手，能帶給他們平均20-25分的戰力；對暴龍而言，雷納德的到來將能夠幫助上季早以稱霸東區例行賽的陣容深化。雷納德將成為東區新的詹姆斯（西進前的詹姆斯稱霸東冠8年）。即使僅租用雷納德一年也無妨，送走長約的德羅森後，雷納德的一年約很好操作，暴龍將能夠擁有足夠的薪資空間爭取下一位頂級球星，來搭配他們擁有的優質綠葉。」

總結來說，若雷納德能恢復身手，暴龍將有足夠的實力和塞爾提克、七六人一爭東區冠軍頭銜。而對於馬刺來說，能夠在當家球星高喊「賣我」的情況下換到全明星球員，而且還送到東部減少競爭者，是相當理想的選擇。

撇除情感面，這是場雙贏的交易。

慘被交易的德羅森。（美聯社）

若能恢復身手，雷納德將可能接替詹皇東區霸主的位子。（資料照，美聯社）