世足賽》小巨人「金銀銅」全包！ 莫德里奇3人寫紀錄

莫德里奇拿下本屆金球獎。（資料照，歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕本屆小個子球星在世界盃表現亮眼，1克羅埃西亞中場「魔笛」莫德里奇（Luka Modric）勇奪金球獎，比利時隊長E.阿扎爾（Eden Hazard）拿下銀球獎，銅球獎則由法國葛里茲曼（Antoine Griezmann）獲得，而值得一提的是，三人身高合計只有519公分，是自1990年以來最矮的得獎組合。

效力西甲豪門皇馬的中場巨星莫德里奇，率領克羅埃西亞一路殺進冠軍戰，雖然不敵法國隊，但他優異的表現仍獲得金球獎，雖然身高僅172公分，但他憑藉著優異腳法和精準傳球在球場上生存，本屆賽事共出賽7場上場時間達694分鐘，高居所有球員之冠，跑動距離72.3公里則排名二，貢獻2進球1助攻。

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比利時奪下隊史最佳成績的季軍，隊長E.阿扎爾功不可沒，身高才173公分，但身體素質不俗，能傳擅射，盤帶過人能力頂尖，身手堪稱「當今足壇第三人」，在本屆世足賽繳出3進球4助攻的漂亮成績單，也讓他榮膺銀球獎殊榮。

E.阿扎爾。（資料照，路透）

法國葛里茲曼本屆獲得銅球獎，在與克國的冠軍賽中踢進關鍵的12碼罰球，重挫克羅埃西亞士氣，同時也扭轉了比賽的局勢，助隊奪下相隔20年的隊史第2座世界盃冠軍，他出賽7場共踢進4球和2助攻，進球數雖然與盧卡庫（Lukaku）相同，但助攻數略勝一籌，奪下本屆銀靴獎。

葛里茲曼。（資料照，美聯社）

而本屆金、銀、銅球獎得主身高合計只有519公分，是自1990年以來最矮的得獎組合，義大利傳奇前鋒斯基拉奇（Toto Schillaci）、德國退役球星馬特烏斯（Lothar Matthaus）和阿根廷球王馬拉度納（Diego Maradona）曾在1990年創下身高合計512公分的紀錄。