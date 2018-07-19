中職Live》 林宥穎、張正偉敲安追分 悍將 3：6 兄弟

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球隊
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悍將
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兄弟
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0
第九局
9局上，兄弟換陳柏豪投球，申皓瑋獲保送，林宥穎敲安，兄弟右外野手陳子豪傳三壘時卻傳偏，讓申皓瑋直接衝回本壘得分。陳凱倫獲保送，悍將無人出局攻占一、二壘，張正偉敲帶有1分打點安打。此時兄弟換投。
第七局
7局下，詹子賢敲滾地球，悍將三壘手高國麟傳球發生失誤，2出局後，黃鈞聲敲安，代打彭政閔敲帶有1分打點安打，兄弟再添分並攻占二、三壘，伍鐸這時退場。
請繼續往下閱讀...
悍將換賴鴻誠投球，王威晨敲二壘方向滾地球，但悍將二壘手陳品捷發生接球失誤，讓兄弟再添分，並攻占一、三壘。賴鴻誠面對陳偉漢時，先是投出暴投，接著陳偉漢敲安帶有1分打點。兄弟該局攻下4分。
7局上，2出局，申皓瑋敲二壘安打，也讓陳琥的無安打破功。林宥穎敲安打追回1分，代打吳宗峻獲保送，悍將2出局攻占一、二壘，陳琥被換下場，由鄭錡鴻接替投球，他讓張正偉敲滾地球出局，化解失分危機。
申皓瑋敲出富邦首安，壞了陳琥六局好投無安打。（記者廖耀東攝）
申皓瑋敲出富邦首安，壞了陳琥六局好投無安打。（記者廖耀東攝）
林宥穎敲出帶有打點安打。（記者廖耀東攝）
鄭錡鴻。（記者廖耀東攝）
第六局
6局上，陳琥再讓悍將三上三下，6局投球沒有被敲任何安打。
詹子賢。（記者廖耀東攝）
陳柏豪。（記者廖耀東攝）
陳柏豪帶著他的多拉A夢書包上牛棚待命。（記者廖耀東攝）
第五局
5局上，陳琥前5局投球沒讓悍將打者敲安，但有出現4次保送。
第四局
4局下，陳偉漢敲安，下棒陳子豪敲兩分砲，本季第11轟，兄弟先馳得點。
陳子豪開轟。（記者廖耀東攝）
陳子豪開轟。（記者廖耀東攝）
4局上，陳琥這局一開始投球不穩，胡金龍、林益全連續獲得保送，不過林哲瑄敲雙殺打、高國麟敲內野飛球出局，悍將攻勢再次受阻。
第三局
3局上，2出局後，張正偉獲保送，並盜上二壘，之後陳琥發生投手犯規，讓跑者上盜三壘，不過下棒陳品捷遭三振，悍將留下殘壘。
第二局
2局下，詹子賢敲中外野飛球，悍將中外野手申皓瑋疑似找不到球，讓小白球落地，形成二壘安打，不過周思齊遭三振，蘇緯達敲飛球出局，兄弟留下殘壘。
陳琥。（記者廖耀東攝）
伍鐸。（記者廖耀東攝）
賽前
悍將今天推出洋投伍鐸先發，他本季戰績10勝4敗防禦率3.40，是中職本季唯一有10勝的投手，連5場先發奪勝。今年伍鐸對前東家兄弟先發5場，共有4勝0敗、對戰防禦率2.31的佳績。
兄弟則是由本土投手陳琥先發，他今年19場出賽有7場先發，戰績2勝3敗防禦率4.78，前2場都是以中繼身分上場，前一次先發為6月12日的事情。
兩隊先發名單：
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富邦悍將
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棒次
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中信兄弟
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張正偉 LF
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1
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王威晨 3B
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陳品捷 2B
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2
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陳偉漢 2B
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胡金龍 DH
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3
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陳子豪 RF
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林益全 1B
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4
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張志豪 CF
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林哲瑄 RF
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5
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詹子賢 LF
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高國麟 3B
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6
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周思齊 DH
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申皓瑋 CF
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7
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蘇緯達 1B
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林宥穎 C
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8
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黃鈞聲 C
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林瑋恩 SS
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9
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張志強 SS
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伍鐸
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先發
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陳琥