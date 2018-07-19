中職Live》 林宥穎、張正偉敲安追分 悍將 3：6 兄弟

球隊 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E 悍將 0 0 0 0 0 0 1 0 3 3 6 2 兄弟 0 0 0 2 0 0 3 0 6 7 0

第九局

9局上，兄弟換陳柏豪投球，申皓瑋獲保送，林宥穎敲安，兄弟右外野手陳子豪傳三壘時卻傳偏，讓申皓瑋直接衝回本壘得分。陳凱倫獲保送，悍將無人出局攻占一、二壘，張正偉敲帶有1分打點安打。此時兄弟換投。

第七局

7局下，詹子賢敲滾地球，悍將三壘手高國麟傳球發生失誤，2出局後，黃鈞聲敲安，代打彭政閔敲帶有1分打點安打，兄弟再添分並攻占二、三壘，伍鐸這時退場。

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悍將換賴鴻誠投球，王威晨敲二壘方向滾地球，但悍將二壘手陳品捷發生接球失誤，讓兄弟再添分，並攻占一、三壘。賴鴻誠面對陳偉漢時，先是投出暴投，接著陳偉漢敲安帶有1分打點。兄弟該局攻下4分。

7局上，2出局，申皓瑋敲二壘安打，也讓陳琥的無安打破功。林宥穎敲安打追回1分，代打吳宗峻獲保送，悍將2出局攻占一、二壘，陳琥被換下場，由鄭錡鴻接替投球，他讓張正偉敲滾地球出局，化解失分危機。



申皓瑋敲出富邦首安，壞了陳琥六局好投無安打。（記者廖耀東攝）

申皓瑋敲出富邦首安，壞了陳琥六局好投無安打。（記者廖耀東攝）

林宥穎敲出帶有打點安打。（記者廖耀東攝）

鄭錡鴻。（記者廖耀東攝）

第六局

6局上，陳琥再讓悍將三上三下，6局投球沒有被敲任何安打。

詹子賢。（記者廖耀東攝）

陳柏豪。（記者廖耀東攝）

陳柏豪帶著他的多拉A夢書包上牛棚待命。（記者廖耀東攝）

第五局

5局上，陳琥前5局投球沒讓悍將打者敲安，但有出現4次保送。

第四局

4局下，陳偉漢敲安，下棒陳子豪敲兩分砲，本季第11轟，兄弟先馳得點。

陳子豪開轟。（記者廖耀東攝）

陳子豪開轟。（記者廖耀東攝）

4局上，陳琥這局一開始投球不穩，胡金龍、林益全連續獲得保送，不過林哲瑄敲雙殺打、高國麟敲內野飛球出局，悍將攻勢再次受阻。

第三局

3局上，2出局後，張正偉獲保送，並盜上二壘，之後陳琥發生投手犯規，讓跑者上盜三壘，不過下棒陳品捷遭三振，悍將留下殘壘。

第二局

2局下，詹子賢敲中外野飛球，悍將中外野手申皓瑋疑似找不到球，讓小白球落地，形成二壘安打，不過周思齊遭三振，蘇緯達敲飛球出局，兄弟留下殘壘。

陳琥。（記者廖耀東攝）

伍鐸。（記者廖耀東攝）

賽前

悍將今天推出洋投伍鐸先發，他本季戰績10勝4敗防禦率3.40，是中職本季唯一有10勝的投手，連5場先發奪勝。今年伍鐸對前東家兄弟先發5場，共有4勝0敗、對戰防禦率2.31的佳績。

兄弟則是由本土投手陳琥先發，他今年19場出賽有7場先發，戰績2勝3敗防禦率4.78，前2場都是以中繼身分上場，前一次先發為6月12日的事情。

兩隊先發名單：