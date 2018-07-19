MLB》紐媒評洋基半季表現 格雷表現最差

2018/07/19 17:45

葛雷。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟下半季明將正式開打，紐約洋基在明星賽前有著62勝33敗、勝率0.653的表現，暫居美國聯盟東區第2，落後死對頭波士頓紅襪4.5場勝差。《紐約郵報》評比洋基的戰力，先發葛雷（Sonny Gray）表現最糟

紐約郵報》指出，洋基本季的驚喜就是新秀托瑞斯（Gleyber Torres）、安杜哈爾（Miguel Andujar）打出亮眼成績，季初低迷的「怪力男」史坦頓（Giancarlo Stanton）也漸漸步上軌道，「法官」賈吉（Aaron Judge）證明去年的新秀年沒有一點僥倖，終結者查普曼（Aroldis Chapman）仍是棒球界最好的牛棚投手。

洋基王牌塞維里諾。（資料照，美聯社）

《紐約郵報》評比各球員的表現，洋基王牌塞維里諾（Luis Severino）被評為A級，他擁有超過160公里的火球、加上銳利的滑球，本季先發20場有著14勝2敗防禦率2.31的優異演出，是今年美聯塞揚獎的熱門人選之一。

查普曼。（資料照，法新社）

《紐約郵報》也評比其他球員，牛棚群查普曼、畢坦西斯（Dellin Betances）、格林（Chad Green）、羅伯森（David Robertson），以及賈吉、托瑞斯、史坦頓、羅邁（Austin Romine）、安杜哈爾也都被評為A級。

田中將大。（資料照，美聯社）

葛瑞戈爾斯（Didi Gregorius）、霍德（Jonathan Holder）、沙巴西亞（CC Sabathia）、瓦倫（Adam Warren）、賈納（Brett Gardner）、希克斯（Aaron Hicks）、日籍投手田中將大等人都被評為B級。

桑契斯。（資料照，美聯社）

打擊低迷的捕手桑契斯（Gary Sanchez）、柏德（Greg Bird）、沃克（Neil Walker）則為C級；傑曼（Domingo German）、史瑞夫（Chasen Shreve）。

去年從運動家來的葛雷（Sonny Gray），本季18場先發戰績6勝7敗防禦率5.46，難以扛起先發輪值大任，被評為F級。

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