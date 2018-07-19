NBA》確定簽約前兩天都不敢睡 「表弟」大談加盟勇士原因

卡森斯。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕明星中鋒「表弟」卡森斯（DeMarcus Cousins）以一年530萬美元（約新台幣1.6億），低薪加盟近4年奪3冠的金州勇士，消息一傳出馬上震驚全聯盟，而在今天《 SHOWTIME》釋出了表弟在簽約當天的訪問，說明他加入勇士的原因和對於外界所批評的「抱團說」做出回應。

27歲的卡森斯本季因左腿跟腱斷裂提前報銷，季後也成為自由球員，而卡森斯透露今夏他的團隊先詢問了當時的母隊鵜鶘，但鵜鶘卻沒有意願想提供他合約，之後陸陸續續和其他球隊聯繫，卻都乏人問津，所以他才主動找勇士洽談，表明自己想加盟「灣區大軍」的意願。

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勇士的球員們雖然都表示相當歡迎他，不過在還沒正式簽約前，都讓表弟坐立難安、寢不安席。

「我連續兩天都不敢睡，真的，兩天都沒睡！」卡森斯在影片中說道。

「我們有試著詢問了一些球隊，」卡森斯說，「鵜鶘，沒給合約我能理解，下季對他們來說很重要，所以他們不想把賭注下在一個被傷痛纏身的球員。」而之後他們又聯繫了其他幾支球隊，不過對他卻都興趣缺缺，甚至有球隊直接跟卡森斯說，他們並不想冒險。

而卡森斯只好打電話給（Kevin Durant），柯瑞（Stephen Curry）、D.格林（Draymond Green），向他們表達自己想要加盟勇士，而勇士的核心們也都舉雙手歡迎他的加入。

「這是我的王牌Ace、我的核子武器，也是最後破釜沉舟的決心。是的，也許再等等，會有一支爛隊給我更好的合約，但那又有什麼用呢？」

最後卡森斯以底薪加入勇士，不過「抱團組隊」的批評聲卻也隨之而來，但對此，他表示自己完全不在乎。

「我知道有些人會一些不同的看法，但是他Ｘ的我才不在乎！」卡森斯說道。