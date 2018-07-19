籃球》菲律賓、澳洲資格賽鬥毆 FIBA今公布懲處

菲律賓、澳洲在世界盃資格賽發生嚴重肢體衝突遭到懲處。（法新社）

〔記者卓佳萍／綜合報導〕FIBA國際籃總今天發布聲明稿，公布菲律賓、澳洲7月2日世界盃資格賽發生嚴重肢體衝突的事後懲處，總共有13名球員、 2位教練遭到禁賽以及罰款，禁賽期並不算長，最多禁六場，罰金則很可觀，兩國將上繳破千萬台幣。

菲律賓共有10名球員收到球監禁令，其中最嚴重是阿布艾瓦（Calvin Abueva），禁賽6場，主將後衛羅密歐（Terence Romeo）、威廉（ Jayson Castro William）、布拉契（Andray Blatche） 、羅沙利歐（Jeth Rosario）將被禁3場。

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資格賽次輪預計有6場賽事，菲律賓波哥伊（Roger Pogoy）、克魯茲（Carl Cruz） 、亞拉隆 （Jio Jalalon） 吞五場禁賽。

菲律賓隊總教練雷耶斯被禁一場，以及罰款一萬瑞士法郎（約30.98萬台幣），菲律賓籃協則將吞下一張25萬瑞士法郎罰單（約774萬台幣），下一場主場賽事則要「閉門」而戰，不得售票、也沒有觀眾入場，未來三年要接受國際籃總的緩期觀察期。

澳洲則有三名球員遭禁賽，古丁（Chris Goulding） 一場、梅克三場、 基克特（Daniel Kickert）五場，澳洲籃協則要遭罰10萬瑞士法郎（約309.8萬台幣）。

國際籃總將把全數罰金捐給國際籃球基金會底下的一項計畫Basketball for Good。