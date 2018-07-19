中職》楊晉豪+胡冠俞 富邦未來游擊防區新希望

富邦第四輪指名新秀胡冠俞。（記者劉信德攝）

〔記者羅志朋／新北報導〕富邦悍將連兩年選進高中應屆畢業優質游擊手，去年以第一輪指名網羅高苑工商游擊手楊晉豪，簽約金510萬元，今年以第四輪指名選進台東體中出身的游擊手胡冠俞，簽約金290萬元、月薪7萬元、外帶激勵獎金50萬元。

18歲的胡冠俞是布農族原住民，三級棒球都在台東發展，他是2015年亞洲青少棒賽和今年亞青賽國手，游擊接傳能力獲球探高度評價，打擊也有一定水準，身高175公分和楊晉豪差不多，若兩人養成得宜，未來悍將游擊防區都無須擔心。

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胡冠俞正式挑戰職棒，謹記「三要一不要」原則，他表示，進職棒要多聽、多看、多學，不要講太多話，然後提升自己不足之處，希望早日上一軍。東體教頭葉明嘉勉勵胡冠俞，要為台東的孩子繼續努力加油。

至於剛從高苑工商畢業的蕭憶銘，第八輪才被悍將挑走，簽約金50萬元、月薪7萬元，另有30萬元激勵獎金，條件不算好，但英雄不怕出身低，蕭憶銘說，「選秀看到好友邱丹第3輪就被桃猿選走，我也很著急，被富邦選上很感謝，因為還有很多人有夢想但沒被選到，我是抱著學習的心態進來的。」

★胡冠俞

生日:2000.5.20（18歲）

身高/體重:176公分/70公斤

守備位置:內野手

投打習慣:右投右打

畢業學校:台東體中

選秀順位:2018年選秀富邦悍將第四輪指名

簽約金:290萬元

激勵獎金:50萬元

月薪:7萬元

背號:43

富邦第八輪指名蕭憶銘。（記者劉信德攝）

富邦悍將今為蕭憶銘、陳品學、王正棠、胡冠俞、張竣龍舉行加盟記者會。（記者劉信德攝）

富邦悍將今為蕭憶銘、陳品學、王正棠、胡冠俞、張竣龍舉行加盟記者會。（記者劉信德攝）