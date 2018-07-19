瓊斯盃Live》末節甩開藍隊 加拿大81:68氣走台灣藍

第1節 第2節 第3節 第4節 總分 加拿大 23 19 22 25 81 台灣藍 12 22 22 22 68

第四節

末節，加拿大打出12:5的攻勢，藍隊頻頻打鐵，陷入得分荒；反觀加拿大則掌控住整場比賽的節奏，不但每一波進攻皆果，靠著3記3分球更將比數擴大，倒數1分鐘，目前比分81：66，大勢幾乎底定，讀秒階段黃鎮最後一波攻擊未果，最終加拿大以81：68氣走藍隊，取得6勝0敗的成績。

胡瓏貿進攻籃框遭對手封阻。（記者陳志曲攝）

劉錚強攻籃下。（記者陳志曲攝）

第三節

易籃後，兩隊互有來往，藍隊在5分鐘內團隊犯規高達7次，多靠著外線追分，目前比分57：47，加拿大仍保有穩定領先；隨後兩隊互有來往，加拿大靠著罰球線與籃下得分，反觀藍隊得分點則多在3分線上，其中黃聰翰3分球6投中3，單節拿下9分。第三節結束，目前比分64：56，加拿大領先。

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陳盈駿。（記者陳志曲攝）

第二節

次節，加拿大仍保持領先，藍隊靠著外線一度打出10:3的攻勢，將原先落後的雙位數分差縮至5分，不過加拿大在調整過後仍將分數拉開，半場結束加拿大以42：34領先藍隊。

上半場結束，加拿大8人得分皆有進帳，其中以曼曼杜與羅根兩人合拿16分最多，泰瑞6分次之；藍隊部分則由劉錚7分最高，彭俊彥、胡瓏貿各拿5分。

陳盈駿與泰瑞。（記者陳志曲攝）

第一節

開節，藍隊率先打出5：0的攻勢，不過加拿大隨即以6：0回敬，加拿大的6分全數由泰瑞拿下；目前比分6：5，加拿大領先，場邊喊出暫停。暫停過後，藍隊仍未調整好戰術，讓加拿大在2分半內打出11：2攻勢。暫停過後，加拿大靠著三分外線仍頻頻拿下分數，首節結束，加拿大以23:12領先台灣藍。

加拿大泰瑞。（記者陳志曲攝）